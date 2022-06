¿Nuevo romance? Yeferson Cossio fue visto con una exnovia de Maluma

Desde hace varias semanas, la vida amorosa de Yeferson Cossio se ha vuelto un tema de conversación entre muchos internautas debido a su ruptura con Jenn Muriel, una relación que se había convertido en una de las más famosas de la farándula colombiana. Sin embargo, tal parece que el influencer ha estado disfrutando de su soltería ya que recientemente fue visto con una atractiva modelo que fue novia de Maluma.

Muriel y Cossio terminaron hace un par de semanas, sorprendiendo a varios de sus seguidores en el proceso. Y si bien el creador de contenido ha manifestado lo difícil que ha sido superar su ruptura, su reciente historia compartida en Instagram indica que está listo para pasar de página y continuar con su vida.

A través de sus historias de Instagram, Yeferson Cossio compartió una serie de imágenes y videos que lo ubicaban en un lujoso restaurante de Medellín. Pero la figura no se encontraba sola sino que estaba en compañía de la modelo Akemi Nakamura, quien también estuvo vinculada al cantante Maluma hace un par de años.

Ella también subió varias imágenes del restaurante en sus historias, coincidiendo en la misma fecha y las mismas horas que las del influencer, dejando en evidencia que ambos se encontraban juntos. Como detalle final, Nakamura escribió en una de las fotos que “el sitio y la compañía” eran “perfectos”.

A Yeferson Cossio no le gusta hablar de su vida amorosa

Debido a la insistencia de sus seguidores en relación a por qué Jenn Muriel ya no aparecía en sus historias de Instagram, el creador de contenido decidió pronunciarse al respecto de manera definitiva, confirmando que la relación entre ambos terminó y que no quedaron en malos términos: “No nos hablamos mucho, pero tenemos una buena relación, tenemos hijos, bueno, los perros, y nos la llevamos bien ahora”.

Finalmente, agregó que no volvería a pronunciarse sobre este tema y que prefería mantener ciertos aspectos de su vida en privado: “No quiero que me pregunten más por eso, no quiero hablar sobre mi vida privada y es todo lo que voy a decir”.