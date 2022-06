Yeferson Cossio reveló qué significan los tatuajes de su cara

Yeferson Cossio no pierde tiempo y ya parece estarse fijando en una nueva chica. Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio antes de convertirse en el creador de contenido que es hoy en día, se dedicó bastante tiempo a su formar su cuerpo, pues quería ser un fisicoculturista. De hecho, uno de sus mayores atractivos, es su físico aparte de sus tatuajes.

Muchos no pueden ocultar el desdén que sienten por la cantidad de tatuajes que tiene, ya que no es común ver a muchas personas hasta con la cara tatuada. Sin embargo, no es un tema que le incomode realmente, pues ha dejado claro que esta acostumbrado a que lo critiquen constantemente.

Ahora, en medio de sus historias en Instagram, decidió mostrar a detalles los tatuajes que tiene en su cara. Uno de ellos es la palabra ‘impurity’, que significa impuro. Ante esto, Cossio afirmó “soy impuro, ni más ni menos que nadie, solo soy impureza, como todos”. Tres tatuajes que tiene de forma ascendente, significan “Aprender, proteger, trascender”.

El ultimo, el que esta al lado de estos tres últimos, significa perder, fuerza y fortaleza. Algunos aseguran que son las marcas que le recuerdan constantemente la valentía que debe tener a la hora de enfrentarse al mundo público, pues todos los generadores de contenido están expuestos a las críticas constantes.

Aparte de eso, Yeferson no está pasando por su mejor momento hablando de su vida sentimental, pues terminó hace poco su relación de más de cuatro años con Jenn Muriel. De hecho, hace poco había compartido un video de cómo eran sus salidas con sus amigos, y la verdad es que no parecía muy contento.

Cada uno estaba besando su novia, mientras él solo estaba tomándose un coctel viéndolos disfrutar su noche. Por lo que se ha visto en sus redes sociales, está muy concentrado en sus negocios y no mucho por la cuestión amorosa.