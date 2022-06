Yeferson Cossio recordó a su padre de esta tierna manera

Un mensaje inigualable, en el que el amor de hijo a su padre es más que evidente dejo ver Yeferson Cossio en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de la red social de Instagram.

Y es que un seriado de imágenes y hasta un video con su papá formaron parte de la antesala al pie de publicación que llegó al corazón de sus seguidores en esa red social. “Hoy hubiese sido el cumpleaños número 50 de mi papá, no puedo ni describir lo mucho que me duele no tenerlo aquí conmigo”.

Seguidamente rindió tributo a lo que fue su lucha y cada sacrificio para poder lograr de él y su hermana las grandes personas que son hoy. “Pero ¿saben qué? Ese hombre, desde que yo nací, dedicó su vida a que mi hermana y yo estuviésemos bien, él y mamá lucharon demasiado por nosotros”.

Luego continuó con unas palabras mucho más profundas en la que enfatizó la fortaleza y la manera en la que enfrenta la partida, pero en especial a cómo no deshonorarse. “Soy humano, obvio siento y me duele como no tienen idea, pero desmoronarme y echarme a morir sería un irrespeto inconmensurable a su memoria, a lo que él hizo por mi cuando tenía vida. Echarme a morir significaría que él perdió su tiempo conmigo”.

Agregó que va a salir adelante y cada día va a triunfar más. Aseveró que el tiempo, amor y dedicación que su papá puso en él, no serán en vano. “Siempre voy a destacar en lo que sea que me proponga a hacer. Aunque me duele no tenerte presente —tangible— cada logro también es por ti, papá”.

Finalizó reiterando la increíble persona que fue en vida, y que es seguirán el rumbo marcado. “El mundo nunca va a conocer a un loco hdp tan cool como tú. Continúa descansando padre, hermano y mejor amigo: aquí tus hijos están muy bien y siguen al pie de la letra lo que querías para ellos”.