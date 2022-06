La respuesta de Sara Uribe a seguidor que le pidió unas gafas: “yo no soy Petro, mor”

Una nueva polémica enfrenta la modelo Sara Uribe luego de que hiciera la popular dinámica en redes sociales de que sus seguidores le preguntaran cosas de su vida para ella responder, pues una respuesta no cayó en gracia entre los internautas.

Una persona le pidió ayuda para conseguir unas gafas, argumentando que no tiene los recursos para obtenerlas a lo que ella contestó: “mor, todos tenemos muchas necesidades, pero la verdad es que yo no soy Petro, mor”.

Sus palabras han generado toda una polémica, luego de que un perfil de Instagram dedicado a la seguir las interacciones de los famosos posteara la respuesta de la también creadora de contenido paisa.

Hay opiniones de quienes la juzgan por creer que quienes votaron por Petro quieren todo regalado, otros que la criticaron fuertemente por que consideran que su respuesta es “grosera” y quienes la defienden, pues aseguran que ella no tiene la obligación de ayudar a todo la gente.

“No es la mejor respuestas uno no sabe por qué se las pidió”, “respuesta sin sentido y ¿por qué cree que Petro va a regalar todo?”, “Si no vas a ayudar no humilles”, “ellos como “figuras públicas” no están en la obligación de ayudar a todo el que se los pida”, entre otros han sido los comentarios que le han dejado a Sara Uribe.

A este video también reaccionó la actriz Nataly Umaña, quien respondió que ella sí puede darle las gafas a la persona que se las solicitó a Sara, recibiendo muchos comentarios positivos por su buena obra.

Si bien Sara Uribe no se ha pronunciado al respecto, el video ya acumula cerca de 200.000 reproducciones y cerca de mil comentarios que siguen aumentando por el acto de la ex Protagonista de Novela.