Yina Calderón, Gustavo Petro y Marbelle Yina Calderón sale en defensa de Marbelle y dice que “Gustavo Petro no es rencoroso” / FOTO: Instagram @marbelle.oficial - @yinacalderondjoficial

Continúa la polémica respecto a los ataques que ha recibido la cantante Marbelle en redes sociales luego de que Gustavo Petro ganara la presidencia de Colombia y le recordaran que ella había dicho que se iría del país si esto llegaba a suceder.

Ahora quien mencionó el tema fue la creadora de contenido Yina Calderón, quien salió en defensa de la conocida como ‘la reina de la tecnocarrilera’, pero dejó una reflexión y es que no se debe menospreciar a nadie.

Además, señaló que Petro no es una persona rencorosa, refiriéndose a que espera que el nuevo presidente de Colombia no se despachará contra quienes lo han insultado.

“Marbelle no tiene porque marchar a otro país, este es su país, Gustavo Petro no es un hombre rencoroso lo que si debemos aprender es a no menospreciar porque nunca sabemos cuando la vida nos puede callar la boca. Hoy es nuestra vicepresidenta Francia Márquez”, respondió en Twitter Yina Calderón.

Sus palabras han tenido reacciones muy positivas de los internautas, quienes aseguran que es sensato lo que escribe.

Yina Calderón ha mostrado su apoyo públicamente en su cuenta de Twitter a Gustavo Petro y esto ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

Para los usuarios en redes sociales, tanto Marbelle como Yina Calderón son consideradas como “guisas”, criticando su forma de vestir, actuar y hablar públicamente, sobre todo en su posición de apoyo a políticos.