“Petro, el plan H de Uribe” y más memes de la reunión que tendrán ambos políticos

Luego de que el expresidente Álvaro Uribe aceptara la invitación del presidente electo Gustavo Petro para sostener un diálogo en el que van a tratar temas neurálgicos del país en busca del bien del país, las reacciones no se han hecho esperar.

Y algo que no podía faltar es la creatividad de los internautas con los memes que han sacado, pues su inspiración ha sido precisamente las posiciones opuestas de ambos políticos y lo que esperaban que sucediera con Uribe ahora que Petro es el presidente de Colombia.

Estos son los memes que dejó la noticia de la reunión entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro:

Atentos que mañana sala un nuevo capítulo de Matarife en el que muestran a Petro como el plan H de Uribe pic.twitter.com/32mW0iyeRB — Mike Moreno (@MikeMoreno07) June 24, 2022

Los que creían que Uribe iba a ir a la cárcel en la presidencia de Petro: pic.twitter.com/MCHbOEEhYR — Daniela S. (@missfbe) June 24, 2022

Se filtra foto del encuentro entre Petro y Uribe pic.twitter.com/Fzqvw2hwe0 — alejandro (@alejopinedo_) June 24, 2022

El que hizo la serie "Matarife" leyendo que Petro invitó a Uribe a un diálogo "vinculante" para llegar a acuerdos 👇🏼 pic.twitter.com/HDaOVIh2ol — Rebeca (@_ajaytuque) June 24, 2022

¿Y sí Petro quiere hacerle la encerrona a Uribe para esto? pic.twitter.com/317nX0qcCs — Spike Spiegel (@ElliotAldersonD) June 24, 2022

El presidente Petro se va a reunir co Uribe.



* Presidente Petro: expresidente Uribe ¿le provoca una aromática?



- Uribe: pic.twitter.com/4MVEbMpgx2 — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) June 24, 2022

Andrés Pastrana viendo la reunión entre el presidente Petro y Uribe pic.twitter.com/KaDX3ejZkg — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) June 24, 2022

Durante el evento de la entrega de credenciales de Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente electo Gustavo Petro dijo que le gustaría reunirse con sus opositores: “simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”.

Tras la invitación, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció a través de su cuenta de Twitter aceptando la reunión con su más grande opositor: “agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”.

Aunque de palabra ya está acordado por ambas partes, falta finiquitar la fecha y el lugar para este encuentro, con el que el nuevo gobierno, que se posesionará el próximo 7 de agosto, busca lograr un acuerdo nacional.