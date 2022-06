Video: ¿Uribe si aseguró que Petro es más inteligente que Chávez?

Este jueves, el Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales oficiales al electo presidente y Vicepresidenta 2022-2026, Gustavo Petro y Francia Márquez. Tras la oficialización del documento, Petro se pronunció y entre otros temas, nuevamente se refirió a la importancia de la participación de múltiples voces al Gran Acuerdo Nacional.

“Simbólicamente he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante. He invitado a Álvaro Uribe Vélez, a quién me he opuesto durante todo este siglo, ha hablar conmigo sobre temas del país”.

Tras este anuncio, el también exsenador Uribe se pronunció a través de su cuenta en twitter y aceptó la invitación. “Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”.

Tras este trino que ha tomado sorpresivamente a muchos, pero que desde el sector político del electo presidente ha sido acogido bajo la importancia del diálogo, este viernes ha estado rondando en redes sociales el fragmento de un video en el que al parecer el expresidente exalta a su mayor opositor.

“El doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez, que Castillo. Que el presidente Fernández de Argentina. El doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega, el de Nicaragua”.

Sin embargo, aunque pareciera solo bajo esta afirmación que estaba admirando a Petro, esto no es así. Pues la grabación que fue emitida el 30 de noviembre de 2021 por el medio RCN, evidencia que Uribe, antes de esa frase, dice que “Colombia puede llegar a tener el peor neocomunismo de la región”. Y acto seguido es donde dice que Petro, bajo este supuesto peligro, es más inteligente que dirigentes de izquierda en Latinoamérica y por ello habría más consecuencias en el país.

“Por eso yo he dicho, muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez, fue Petro quién le enseñó a él. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región, porque tiene el líder más inteligente del neocomunismo que es el doctor Petro”, finalizó Uribe.

En ese momento, el entonces excandidato presidencial, Petro, le respondió a través de su cuenta en twitter. “¡Ay Dios mío! Y ¿qué será el neocomunismo?, ¿Será que así se definen aquello de quitarle el estado a la mafia? ¿Será que así definen entregarle las condiciones para producir a millones de personas y no a cinco? ¿Será que así definen que se reduzca la pobreza y la desigualdad?”.