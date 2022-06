Luisa Fernanda W le responde a quienes la critican por poner en peligro la salud de Máximo

Luisa Fernanda W se ha estado muy emocionada por la pronta llegada de su nuevo bebé, el cual llevará por nombre Domenic. Y si bien ha demostrado lo mucho que espera esta etapa de su vida, no ha descuidado a su pequeño Máximo, velando por él y presumiendo sus travesuras. Y a propósito de esto, la youtuber decidió responderle a aquellos que la criticaban por dejar a un lado a su hijo y ponerlo en peligro.

A pesar que la joven ha enfocado gran parte de su contenido a su nueva etapa de maternidad mostrando su barriga y hablando de su nuevo bebé, no le ha perdido pisada a su primogénito. Esto lo ha demostrado publicando varias fotos y videos del pequeño con tiernos atuendos y haciendo algunas travesuras. Pero a raíz de una de las historias de la influencer, varios de sus seguidores se preocuparon por su niño.

En un par de oportunidades, Luisa Fernanda W ha subido unas historias en las que dos mujeres toman al pequeño Máximo de los brazos y las piernas para balancearlo de un lado al otro. Si bien esto parece del agrado del pequeño y de las personas que estaban a su alrededor, incluida su mamá, varios seguidores de la creadora de contenido parecen haber estado en contra de este tipo de actividades.

A raíz de los mensajes que recibió en su cuenta de Instagram, Luisa decidió pronunciarse sobre el hecho, pero a diferencia de ocasiones anteriores donde fue contundente con su respuesta, en esta oportunidad decidió ser más asertiva.

Instagram: @luisafernandaw

“Muchas personas me han escrito preocupadas que por qué a Máximo le estaban haciendo así ‘el puente está quebrado’. Yo sé que existe un síndrome que se llama el síndrome del bebé sacudido, que uno no puede estar sacudiendo a los bebés ni duro, ni tirándolos para arriba. Pero créanme que eso ahí se ve como si le estuvieran haciendo duro porque yo tengo la cámara en gran angular, pero no, le estaban haciendo suave”, dijo Luisa Fernanda W.

“Así que tranquilos, yo tengo precaución con mi hijo y sé que eso es delicado, que uno no puede estar jugando ni zarandeando a los bebés. Así que muchas gracias por sus recomendaciones, eso es para tener en cuenta”, concluyó.