Luisa Fernanda W lista para descubrir el sexo de su bebé ¿Será niño o niña?

En pocas horas Luisa Fernanda W hará la revelación de sexo de su bebé y como era de esperarse el evento no pasó por debajo de la mesa, por lo que usó una vestimenta neutral para dicho anuncio.

“Hoy vamos a descubrir el sexo de mi bebé. Y les voy a compartir el look que me puse para hoy. Para este día tan especial usaré este vestido blanco. Dije que me iba a poner algo azul, pues todo el mundo está diciendo que es niño”, dijo Luisa Fernanda W mientras mostraba como armaba su outfit.

Pero al final se decidió el color blanco, para ser un tono más equilibrado y así poder apoyar a cada una de las personas que le han manifestado su cariño. Y es que en la publicación las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, ya que muchos de ellos están divididos, pues algunos quieren un compañero para Máximo y otros, una niña.

“Mi corazón quiere una niña, pero algo me tiene hoy en modo azul” y “Pues si tenías malestar, por las mañanas así apenas te levantas es seguro una niña, pero si el malestar Hera diferente, es un niño. Soy mami de 2 niños y una niña”, destacan entre los comentarios.

¿Será un niño o niña?

Hay muchos mitos y creencias populares que afirman predecir señales tempranas del sexo del bebé. Aunque es tentador pensar que se puede determinar totalmente el sexo del bebé mediante síntomas físicos, las investigaciones médicas han desacreditado muchos de estos mitos.

Uno de los mitos más comunes sobre el género de los bebés sostiene que tener la barriga alta quiere decir que es una niña. Otra creencia popular es que si los niveles de estrés antes de quedar embarazada pueden contribuir a determinarlo también.

Los estudios han demostrado que entre el 50-90 % de todas las mujeres embarazadas experimentan antojos de alimentos en algún momento de su embarazo. Otra creencia popular sostiene que las mujeres que llevan niñas tendrán mayor deseo de comer dulces.

Muchas personas creen que, cuando es un niño, la piel tendrá un aspecto más saludable y la melena será más abundante y brillante, por lo que habrá que estar atentos a los anuncios de Luisa Fernanda W en las próximas horas.