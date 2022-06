Jhonny rivera en El Desafío The Box Jhonny Rivera estuvo en El Desafió The Box y contó cómo descubrió que era cantante / Captura de video Caracol Televisión

El Equipo Alpha de El Desafío ' The Box’ ganó en el reto de Sentencia, Premio y Castigo y debido a esto fueron a la Club House a pasar un momento divertido entre el equipo, donde departieron una champaña y se divirtieron en un karaoke.

Cuando pasaron comer, en la mesa los estaba esperando el famoso cantante Jhonny Rivera quien compartió con ellos su historia de cómo descubrió que ‘tenía madera’ para dedicarse a la música.

“Yo eras carpintero y mantenía descuidado físicamente, no me aguanté la ciudad y volví a la vereda en Pereira a trabajar, pero la situación económica cada vez peor, entonces me puse a trabajar comno vendedor ambulante vendiendo unas mesas para teléfono y me las guardaba en una cantina y ponían una del Charrito Negro y un día que el sitio estaba lleno me dijeron que yo cantaba muy bien y me aplaudieron”, contó Rivera.

“Un día se presentó el emulo del Charrito Negro y me puso el micrófono un momentico, canté y la gente gritó, luego el dueño del negocio me dijo ue me contrataba porque cantaba muy bueno, el sitio se llenó y me fue súper bien. Ahí nació mi carrera porque un dueño de finca fue a contratarme para cantar y desde ese día no paro”, complementó el cantante de música popular.

Luego de su historia abandonó el lugar y señaló que eran colegas, no por la música sino por el toro.

Mientras el equipo Alpha vivía los gozosos, el equipo Beta recibió el castigo de tener que convivir con guates de boxeo puestos y así estar por un tiempo determinado.