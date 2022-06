Tarzán dice que no va a desistir de sus sueños con unas sensuales fotos Instagram: @tarzandelasierra

De nuevo Tarzán del ‘Desafío The Box’ hace uso de su red social en Instagram para hablar un poco más de su vida, pero también de lo que será su futuro. Y es que en su más reciente publicación lo ha revelado todo.

LEA TAMBIÉN Tarzán reveló cómo se ganaba la vida antes de llegar al ‘Desafío The Box’

Para “Tarzán de La Sierra” no hay nada mejor que seguir adelante, de probar y arriesgarse para conseguir lo que se quiere y sobre todas las cosas en reconocer que cada individuo es el único responsable de lograr sus objetivos y llevarlos la limite.

Es por ello que, con una imagen de perfil, de su más reciente sesión fotográfica, abrió su corazón develando sus planes a futuro, partiendo del hoy.

“No sé cuánto tardaré en alcanzar mis sueños, pero lo que sí sé es que nunca desistiré. Es mejor equivocarse que quedarse con la duda. Eres el único guerrero que va a luchar por tu vida. No sé lo que pasará mañana, por eso solo me centro en pensar en el ahora”, escribió al pie de post.

Era inevitable que quienes le acompañan desde el primer día en ‘Desafío The Box’, quienes han estado del otro lado de la pantalla en cada sacrificio, rabia, reto y sobre todo sonrisas, no reaccionaran a la publicación y le dejaran hermosos mensajes incentivándolo a seguir dando todo por el todo en la competencia.

“Siempre te he apoyado desde el día cero y supe el excelente guerrero que eras. A pesar de tus caídas te has levantado con la frente en alto. ¡Llegarás lejos te lo mereces y recuerdo! Dios dice en su palabra que las peores batallas la ganan sus mejores guerreros”, destaca entre los mensajes.

Junto a ello continuó publicando otras imágenes y como era de esperarse con los mensajes con los que tiene acostumbrada a su fanaticada. “Borrón y cuenta nueva. La vida es una sola y siempre saldrá el sol después que llueva. Vamos pa lante”.