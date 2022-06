“Como consejera es igual de pésima que presentadora”: Critican a Gabriela Tafur por hablar de relaciones amorosas

Grabiela Tafur aparece cada noche en la televisión nacional como presentadora de El Desafío The Box, en el papel que anteriormente reencarnaba Daniela Álvarez. Gabriela se encarga de entregar las buenas noticias y los premios a lo participantes. La presentadora es la primera vez que está presente en una temporada de El Desafío, lo que resulta ser nuevo para ella en todo aspecto. Pero esta vez, la dura crítica que recibió empezó por un mal consejo que dio a través de las redes sociales.

Gabriela Tafur se hizo conocida cuando participó en el reinado de belleza, quedando como señorita colombiano 2018-2019. Pero no solo tiene ese título, de hecho, es modelo y abogada. A parte de eso, su relación amorosa es bien conocida por todos en redes sociales, pues su novio es Esteban Santos, hijo de el expresidente Juan Manuel.

A pesar de tener muchos seguidores, parece que a muchos de ellos no les gustó para nada la respuesta que dio cuando una persona le preguntó qué hacer para superar una tusa amorosa. En eso, Gabriela contestó “Yo ya les había dicho mijos, un clavo saca otro clavo. Búscate otro clavo que te saque eso”. Los usuarios no se quedaron callados y le hicieron saber lo que pensaban:

“Que consejo tan maloo oigaaaa. No se quién es, pero eso es lo peor que uno puede hacer. Uy noo, la gente si dice bobadas” “Muchos lo hacen. Pero no es razonable, y mucho menos sano. Me extraña que esa mujer piense así” “cómo consejera sentimental, es muy buena abogada y reina” afirmaron algunos.

Pero lo peor del caso es que se metieron hasta con la profesional de la mujer, afirmando que no era buena ni consejera ni presentadora. Ante esto, Gabriela no dijo nada más y le contó a sus seguidores que la final de El Desafío no se ha grabado, para que todos estén pendientes de cómo terminará la temporada.