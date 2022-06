Confunden a Aída Victoria Merlano con la mamá de su novio

Desde que Aída Victoria Merlano volvió a tener una relación con el músico conocido como Naldy, ambos han protagonizado diversas historias y videos orientados al humor, llamando la atención de sus seguidores. Pero en un reciente clip, la relación de la influencer fue malinterpretada por un usuario de Instagram, confundiéndola con la mamá de su novio y recibiendo insultos por criarlo de mala manera.

La joven comentó cómo surgió todo, dejando ver que la historia se remonta a un par de días atrás cuando ella le enseñó una inusual canción cuya letra no era apta para todo público, la cual el músico no dudó en cantarla durante su paso por un supermercado. Esto trajo como consecuencia que una señora lo regañara por expresarse de manera grosera.

Puede leer: ¿Se fue sin pagar? Pillan a Aida V. Merlano saliendo de un restaurante

“Una señora me dijo que tenía la boca sucia por estar cantando esa canción”, dijo Naldy en una de las historias de Aída Victoria Merlano mientras ella se reía por lo sucedido. En el clip, la influencer también dio un poco de contexto por lo expresado por su novio: “Hoy Naldy estaba mercando y cantando una canción que le enseñé ayer y una señora lo regañó”.

Seguidamente, la creadora de contenido publica otra historia en donde se puede escuchar a su novio cantando el polémico tema, el cual es una versión subida de tono de la canción de Diomedes Díaz, ‘Por qué razón’. Acto seguido, ella muestra su reacción ante este evento: “¿Ustedes se imaginan estar haciendo mercado y que el man de atrás de la fila esté cantando eso?”.

Instagram: @aidavictoriam

Instagram: @aidavictoriam

Lea también: Aida Victoria Merlano confiesa que le falta colágeno en un divertido video

A propósito de esta serie de historias, un usuario de Instagram parece malinterpretar todo lo ocurrido entre Naldy y Aída Victoria Merlano ya que le envía un mensaje directo en el cual la regaña por enseñarle una canción con una letra polémica, confundiéndola con su mamá en el proceso: “No hay derecho a tanta hijue****z, tú eres la mamá, pobre pelao... Con razón lo regañaron en la calle”.

Sin embargo, la empresaria decide aclararle la situación a la internauta a través de un video. “Señora hermosa, yo no tengo hijos, Naldy no es mi hijo. O sea, sí le doy la t*** pero no es mi hijo”, dijo.