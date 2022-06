“Yo no pedí visitas”, Estiwar G rechazó a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity

A pocos días de su recta final, los concursantes de MasterChef Celebrity deben dar lo mejor de sí mismos para enfrentarse a los duros retos y evitar a toda costa el delantal negro.

Lea también: Ramiro de MasterChef dedicó su plato a Estiwar G y Rausch le cogió el cachete

En esta oportunidad, Isabella, ‘Chicho’, ‘Tatán’, Cristina, Carlos, Ramiro y Estiwar, se encontraron nuevamente con el reto de la caja misteriosa, que consistía, por turnos, en quitar la mitad de los ingredientes a uno de sus compañeros. Cristina, al ser la ganadora del reto anterior y ante la posibilidad de un riesgo, decidió no participar y salió de la sala.

Cuando llegó el turno de ‘Tatán’, ‘Estiwar G’ fue elegido como su víctima y se quedó sin proteína y otros ingredientes claves para la preparación del plato, lo que hizo que se enredara y entrara en pánico durante los últimos minutos del desafío, justo antes de que la presentadora, Claudia Bahamón, diera la señal para levantar las manos en el aire.

Durante el reto, Bahamón jugó con la presión e iba lanzando comentarios a cada participante. Cuando se dirigió a ‘Estiwar’, este le respondió entre risas: “Uy no, ahorita no, mi amor. No es un buen momento para preguntas”. Como respuesta, la presentadora decidió ir hasta la estación de ‘Estiwar’ para “hacerle compañía”.

También le puede interesar: ‘Tatán’ y Ramiro confesaron sus ‘problemitas con el alcohol’ en MasterChef Celebrity

Sin embargo, el rechazo del chef hacia Bahamón continuó, pues en medio del estrés dijo: “Yo no pedí visitas, yo no estaba esperando a nadie”. A lo que, de manera jocosa, la mujer dijo que no necesitaba el permiso de nadie.

“Estiwar G le dijo que no a Claudia Bahamón. Lo que nadie había hecho en este país”, comentó al respecto el actor y modelo Carlos Báez.

“Yo no sé lo que le pasó hoy a Claudia, pero hoy se reafirma una de mis teorías: ignóralas y te perseguirán (…) Estoy emplatando con Claudia al lado. Eso es como si Cristiano Ronaldo estuviera tratando de meter un gol con la esposa ahí”, fue lo que dijo ‘Estiwar’ minutos más tarde.

La presión y la falta de ingredientes jugaron un papel importante, pues al final del capítulo, ‘Estiwar’ recibió malos comentarios que lo llevaron directo a recibir uno de los delantales negros de la noche. El otro fue ocupado por Carlos, que también recibió criticas a su plato.