Lorna Cepeda graba su primer Reels en compañía de su pareja y esto dijo

Lorna Cepeda ha usado otro de los audios virales en las redes sociales para crear contenido de manera amena y divertida, para de esa forma seguir entreteniendo a cada uno de sus seguidores.

Y es que la estrella del éxito dramático ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’ sabe a la perfección cómo hacer los lip sync y esta vez ha logrado uno en compañía de su pareja en un divertido clip.

En la imagen salen ambos sentados, pero ella con una botella simulando ser un micrófono y diciendo en perfecta mímica “Esta canción se llama ‘Todo lo que amo de mi esposo’”.

Su pareja se le queda observando para saber cómo es la sorpresa, solo que un intro musical en guitarra es el que se queda sonando por unos segundos, este la besa de manera tierna mientras espere que comience algún estribillo, pero es cuando ella habla de nuevo para decir “Muchas gracias”.

“¡No saben lo que me reí haciendo esto! ¡Obligando a mi pareja a que incursione en el mundo del Reels! Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. ‘Lorna, ¿por qué me haces esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y actúo? Uy no, qué penaaaa’. Te amo”, es el pie de publicación de la actriz.

Como era de esperarse el post se llenó de reacciones de parte de sus seguidores y en especial de sus colegas de la televisión, quienes no dudaron en resaltan lo hermosos que se ven juntos y la felicidad que emanan.

“Ja ja ja ja pobrecito y el esperando la letra. Pooooobre su carita” y “Ja ja ja ja ja ja la mejor. ¡Qué risa! Hasta yo me quedé atenta a escuchar qué decías”, destacan entre los cientos de comentarios de parte de cada uno de sus seguidores.