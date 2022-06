Epa Colombia declara su amor por Gustavo Petro mientras se burla de Marbelle

Epa Colombia ha dejado claro en diversas situaciones que no teme decir todo lo que piensa, sin importar qué clase de consecuencias puedan traerle más adelante. Y un ejemplo más reciente de esto ocurrió en el balcón de su apartamento mientras gritaba lo contenta que estaba con Gustavo Petro como presidente, de modo que todos sus vecinos se enteraran de lo que piensa, justo como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

La influencer ha usado esta locación para varios de sus videos, destacando aquellos en los que “espía” a su vecina Yina Calderón desde allí, y también en donde se burla de sus habilidades como DJ. Pero en esta ocasión fue para hacerle saber a las personas a su alrededor lo que siente por Petro.

A través de sus historias de Instagram, Epa Colombia le dejó saber a su comunidad su posición política, gritando desde su balcón lo contenta que estaba de que Gustavo Petro ganara las elecciones. En la serie de clips comentó que se hará amiga del gobernante sin importar las condiciones y resaltó que si bien muchas empresas están en descontento con este resultado, sus keratinas llegaron para quedarse.

“Ya no voy a ser amiga del presidente Álvaro Uribe Vélez sino de Gustavo Petro. Me van a mandar a matar. Ahora seré amiga de Gustavo Petro porque Gustavo me representa. El cambio va en ti”, gritó la creadora de contenido mientras se burlaba de las empresas que tenían planes de irse del país.

Instagram: @epa_colombia

Epa Colombia también se burló de Marbelle

A propósito de su comentario respecto a que varias empresas han decidido irse del país debido a la próxima gestión de gobierno, la empresaria recordó que otra persona también había decidido partir si Petro ganaba las elecciones. Y es que Epa Colombia no perdió la oportunidad de burlarse de Marbelle comentando que le organizaría su propia fiesta de despedida.

“Marbelle no se ha ido pero muy pronto se irá. Ella dijo que se iba porque ‘el cacas’ iba a acabar con el país. Pero te vamos a hacer la despedida. Plantón aquí en mi casa”, dijo la influencer entre risas.