¡Absuelto! profesor que cogió a ‘correazos’ a un estudiante no será despedido

En el centro educativo San Felipe, el profesor Daniel Mendiola se vio envuelto en una polémica luego de ser acusado de agarrar a ‘correazos’ a un alumno en pleno salón de clases. Sin embargo, las directivas de la institución tomaron la decisión de no penalizar al educador ni removerlo de su cargo.

El hecho, que fue grabado por los otros estudiantes, ocurrió en la ciudad de Piura, en Perú. Las imágenes muestran cómo el docente golpea a un alumno para detenerlo, ya que este estaba pateando y haciéndole bullying a uno de sus compañeros.

Tras el suceso, Mendiola fue retirado temporalmente de su cargo y dijo que sentía temor por una posible denuncia ante las autoridades.

“Sé que me van a despedir, o tal vez hasta me lleven preso, pero yo ya no podía seguir viendo tal injusticia, semejante abuso contra un indefenso. No me arrepiento de nada”, expresó el profesional.

Sin embargo, para su sorpresa, el hombre se vio respaldado por los padres de familia de sus estudiantes y las directivas del colegio, que lo dejaron librarse del tema sin mayor problema.

Tras conocer la noticia, Mendiola dijo: “Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores. Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence el mal (…) Gracias a todos lo que me respaldaron y pidieron justicia por mí”.

Por lo pronto, el docente aseguró que continuará con su labor y se comprometió a “seguir impartiendo una buena educación”.