¿Cuál es la conexión de Diomedes Díaz con ‘Stranger Things’?

Tras su llegada el pasado 26 de mayo, cumpleaños de Diomedes Díaz, la serie de Netflix ‘Stranger Things’ volvió a lograr lo que siempre ha sido: un fenómeno imparable. Pero con uno de sus personajes hay algo bastante particular.

LEA TAMBIÉN Este video comprueba que Diomedes Díaz hablaba idioma extraterrestre antes que Mafe Walker

Y es que para vencer o resistirse a Vecna, el demonio de esta temporada, sus víctimas deben estar conectadas en el momento con la música para poder salir del abismo o ser traídas de vuelta. En el caso del personaje de Max se trata del tema éxito de los años 80 ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush.

Esta se establece desde el principio como la canción principal de la historia de Max en esta temporada ya que suena en casi todas sus escenas. A raíz de esto la canción ha empezado a reproducirse en bucle por los fanáticos en todas las plataformas de música llevándola a los primeros lugares.

Diomedes Díaz en ‘Stranger Things’

Por lo que no pasó desapercibido para los fanáticos y los que no lo son de la serie, en decir cuál es el tema favorito que los salvaría de Vecna. Y para quienes manejan las redes sociales de “El Cacique de La Junta” Diomedes Díaz tampoco.

Pues con el furor de la escena en la que Max es elevada por Vecna, estos decidieron editarla, cambiando el tema ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush por una canción un tanto particular como se muestra en el siguiente video.

Como era de esperarse la publicación generó una infinidad de reacciones de parte de los seguidores del fallecido cantante al escuchar cuál fue el tema escogido de Diomedes Díaz para salvar al personaje de ‘Stranger Things 4′ del temible demonio.

Es de recordar que desde el primer episodio se puede ver como el personaje interpretado por la actriz Sadie Sink, Max, se encuentra en un momento muy bajo de su vida. Tras la muerte de su hermano Billy, Max no sabe cómo lidiar con el duelo y todos los oscuros sentimientos que esto provoca, por lo que se sumerge en la música.