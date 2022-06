“La vida sigue”: Maluma reaccionó al triunfo de Gustavo Petro

El pasado 19 de junio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, en donde se vio el triunfo de Gustavo Petro con más de 11 millones de votos. Varios se han manifestado en redes sociales afirmando que no habían sentido una elecciones tan tensionantes y divididas.

Cada vez que llegan las elecciones, los colombianos se hacen notar en redes sociales y muchos de los famosos de la farándula también lo hacen. Algunos de ellos, como Adriana Lucia, se sienten muy felices teniendo en cuenta que ven la oportunidad de cambio en Petro, así como el mismo lo ha dejado saber.

Pero parece que Maluma no piensa lo mismo, pues compartió en redes sociales un video hablando del tema “La vida sigue, que se levante y cada uno a luchar por lo suyo y no esperar que le traigan las cosas bonitas de la vida. Párese, levántese y motívese que al que no trabaja, no le llega nada”.

A pesar de que el cantante no quería mandar un mal mensaje, muchos han tomado sus palabras como si tratara de decirle a las personas que votaron por Petro que no pueden quedarse esperando a que las cosas lleguen:

“Maluma cree que 10 millones de Colombianos son unos mantenidos, que esperan todo regalado. Sapo hpta, muchos de esos 10 millones le han trabajado a él, consumen su música y le brindan apoyo” “Maluma siempre ha sido una caca, tiene sus temas buenos pero hasta ahí porque como gente es una Marbelle” “Ese Maluma sí da ese vibe del “el pobre es pobre porque quiere” se lee en redes sociales.

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado pero puede que lo haga teniendo en cuenta que hasta tendencia se ha vuelto en redes sociales por su mensaje hacia los “petristas”.