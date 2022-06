Luisa Fernanda W reveló si quiere tener más hijos con Pipe Bueno

Desde que anunció su embarazo hace un par de semanas, Luisa Fernanda W se nota sumamente entusiasmada con la llegada de su nuevo bebé, mostrando su pequeña barriga y hablando sobre diversos temas de maternidad. Y a propósito de esto, la influencer reveló si está entre sus planes tener un tercer hijo con el cantante Pipe Bueno.

Actualmente la pareja está encantada con el pequeño Máximo, su primogénito de poco más de un año de edad, y también están a la espera de su segundo hijo de quien todavía no se sabe su sexo. Pero tal parece que ambos han discutido sobre la posible llegada un nuevo integrante.

En lo que respecta a seguir agrandando la familia, Luisa Fernanda W aprovechó sus historias de Instagram para ahondar más sobre el tema y comentarle a sus seguidores qué pueden esperar a futuro, revelando que tener un tercer bebé sería algo de mucho cuidado y que tanto ella como Pipe deben estudiarlo muy bien.

“Ya lo hemos hablado y realmente queremos solo dos hijos. Antes pensábamos que tres, pero la responsabilidad es seria. Si llega el tercero sería como un gol por allá en el minuto 90 o algo muy bien planeado, muy bien hablado, pensado a conciencia, pero uno nunca sabe, tampoco nos cerramos las puertas”, dijo la creadora de contenido en una sesión de preguntas y respuestas.

Pipe Bueno tenía otros planes en mente

Si bien la youtuber dejó ver que las probabilidades de un tercer bebé en su familia son muy bajas, Pipe Bueno confesó que le gustaría tener a un pequeño más. Sin embargo detalló que es algo que se escapa de sus manos ya que quien se embaraza es su pareja y no él.

“Soy un hombre de tres hijos, que ha querido tres hijos, ya voy por el segundo. Ya ahorita pienso que voy a cerrar la factoría, pero ya, tengo dos y eso me hace muy feliz. Y además también recuerden que el que se embaraza no soy yo, aunque yo me engordo, la que se embaraza es Lu y ella es la que manda en ese sentido, hay que preguntarle a ella”, dijo el cantante.