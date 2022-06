En nueva indirecta, Mónica Rodríguez afirma que muchos no quieren al país

El pasado fin de semana, en el país se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que dejaron como nuevo mandatario a Gustavo Petro convirtiéndose así en el primer presidente de izquierda en Colombia. La asistencia a las urnas dejó números históricos con la participación de los colombianos en las elecciones, aunque también los resultados mostraron que sigue siendo un país parcializado.

Precisamente, ante los resultados muchas han sido las reacciones de los personajes políticos y públicos de la nación. Por supuesto, una de las presentadoras que más viralidad ha generado es Mónica Rodríguez quien no dudó en enviar un mensaje corto pero directo a aquellos que en las últimas horas han comentado críticas frente al cambio que puede tener el país.

La presentadora del noticiero escribió: “Los invitan a construir y tampoco. No quieren este país. Lo que quieren es poder a costa de lo que sea y de quién sea”. Su comentario, inmediatamente generó decenas de reacciones en las plataformas digitales. Allí, varios internautas aprovecharon para manifestar que durante los periodos de gobierno de la corriente tradicional, la izquierda también se dedicó a criticar y a no participar cómo se debía hacer. “No fue lo que hizo Petro en los 4 años del gobierno de Duque: destruir y generar división? No pueden pretender ahora que todo el mundo salga corriendo a abrazar al mesías”, se lee en una de las críticas.

Polo Polo invitó a empresarios a echar a quienes votaron por Petro

Miguel Polo Polo ha causado indignación y apoyo en redes sociales al compartir varios mensajes sobre el comportamiento económico del país. Por supuesto, desde varios sectores se han prendido las alertas al tildar los comentarios de poco empáticos, pues ha pedido a empresarios que modifiquen sus prácticas laborales con el objetivo de demostrar su rechazo al triunfo de Gustavo Petro. De hecho, recordemos que uno de los rumores más fuertes de la contienda está relacionado con que con la subida de Petro como presidente, la economía del país va a caer a condiciones inimaginables.

“Ojalá puedas examinar dentro de tus ocho empleados quiénes votaron por Petro y los que votaron por Petro, por favor échalos de tu empresa”, fue uno de los mensajes que publicó, como respuesta a una usuaria. Recordemos que, las denuncias sobre este comportamiento por parte de los empresarios se han hecho virales en las últimas horas a través de redes sociales.