Sara Corrales recuerda a su papá con un tierno homenaje

Sara Corrales no solo es conocida por su talento como actriz y su atractiva figura, sino también por el tipo de contenido que publica en sus redes sociales. Y si bien la influencer suele subir videos de sus rutinas de ejercicio y clips de comedia, en esta ocasión decidió hacerle un tierno homenaje a su papá a propósito del Día del Padre.

En oportunidades anteriores, la actriz ha resaltado que si bien estuvo alejada de él por algún tiempo debido a que sus papás se separaron, igual compartió varios momentos enternecedores a su lado y que hasta el día de hoy lamenta las complicadas condiciones de su fallecimiento. Es por eso que a más de 10 años de su partida aún lo recuerda con cariño.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Sara Corrales decidió rendirle un tierno homenaje a su papá mostrando varias fotos de su infancia en las que aparece junto a él en varios momentos importantes de su vida. También le dedicó un emotivo mensaje al fallecido y a todos los papás que figuran entre sus seguidores.

“Feliz día a mi papito que está cuidándome desde el cielo y que me acompaña a diario a mi lado. Gracias por traerme a este mundo y darme lo más preciado que tengo… mi vida. Te amo papá. FELIZ DÍA para todos mis seguidores padres, que tengan mucha vida para seguir disfrutando de sus hijos”, dijo la empresaria en la tierna publicación.

Los últimos años del papá de Sara Corrales

De acuerdo con las declaraciones de la actriz en el programa mexicano ‘Mira quién baila’, los últimos años de vida de su padre estuvieron llenos de complicaciones debido a los efectos secundarios que dejó el alcoholismo en él. La actriz destacó la fuerte impotencia que sintió ya que a pesar de tener el poder adquisitivo para costear sus tratamientos, el hombre se mostró reacio a tomar un tratamiento.

“Para ese entonces yo ya trabajaba, yo le podía dar el tratamiento que él necesitaba. Yo le decía: ‘papá déjame llevarte a una clínica, déjame ayudarte’. Y no, él no, no quiso. Yo creo que ya no quería vivir. Entonces yo me quedé con ese sinsabor de no poder ayudar a mi papá”, dijo Sara Corrales.