Mónica Rodríguez confesó cuál es su mayor temor

En unas merecidísimas vacaciones ha estado hace poco la periodista de ‘Noticias Uno Colombia’ Mónica Rodríguez. Y desde los hermosos paisajes colombianos ha contado las vivencias que ha tenido.

Pero en sus últimas publicaciones ha hablado de algo que muchos desconocíamos, y no es otra cosa que los miedos que siente. “Las alturas es de las cosas que más miedo me da. Poco a poco he tomado decisiones responsables y seguras obviamente, para romper con esa fobia”.

Indicó que en cada viaje aprovecha para tratar de vencerlo, por lo que ha decidido arriesgarse para poder conseguirlo. Como la vez que se subió a una cascada.

“En los viajes he roto ese temor y he bajado por cascadas de 75 metros. Siempre ha habido agua corriendo y eso curiosamente me genera ‘algo’ de tranquilidad. Pero no tenerla cerca me hace salir de esa zona”.

Superando el miedo

Su última hazaña la consiguió escalando un árbol, allí en medio del miedo, de la incertidumbre y hasta de la paralización de los sentidos, logró la meta y lo celebró de una manera espectacular.

“Subí el árbol, me senté arriba en esa pequeña plataforma pensando si lo iba a lograr Tenia miedito, pero desde abajo me gritaban que podía y que estaba segura. (Siempre se trabaja con línea de vida) y dije: ‘qué carajos ¡vamos!’ Y así pasé y así saqué mi celular, y así bajé y mi perrita todo el tiempo mirándome, atenta”, confesó.

Precisó que sus piernas y manos le temblaban por el esfuerzo, que una angustia se le metió en cada poro. Pero que fueron unos minutos venciendo un poco más la fobia. Disfrutando muchísimo ese momento.

Por último, agradeció a los encargados de haberle regalado ese tiempo que definió como maravilloso, por darle la calma y fuerza necesaria para hacerlo y por tener siempre lugares tan increíbles.