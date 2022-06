Mónica Rodríguez recuerda cómo llegó a ‘Noticias Uno Colombia’ con una imagen

Recordar cómo fue la primera vez que se empezó en un trabajo es uno de los momentos más memorables, pues quienes tienen experiencias inolvidables en él saben como mantenerlas vivas, como el caso de la periodista Mónica Rodríguez.

Indicó que la gráfica es del momento en el que ingresaba a las filas de ‘Noticias Uno Colombia’, y una blusa en color oscuro con una sonrisa plena y las ganas de hacer periodismo fueron suficientes. Pues ese era su sueño y al igual que en otros casos, lo hizo realidad.

“Esta foto fue hace 2 años cuando llegué a Noticias Uno Colombia ♥️🙏🏼 Tenía una mezcla de alegría, ansiedad, nervios y algo de miedo jejejeje (aún no se me quita 😅). Quién iba a pensar que yo terminaría ahí sentada presentando el noticiero que veía desde hacía tantos años, casi desde sus comienzos 😌”, escribió la destacada periodista.

Era el sueño de Mónica Rodríguez

Indicó además la admiración que siempre tuvo por la producción de este informativo que cada vez llega a más hogares, y más, el reto que significa ser el rostro, de algunas veces, no tan buenas noticias en Colombia.

“Para mí siempre fue faro de información veraz y por eso sagradamente todos los fines de semana me sentaba a verlo 📺 Y aunque presentar las noticias de un país tan convulsionando a veces, no es fácil, yo me siento feliz 🤩”, continuó en su texto.

Es por ello que tras este tiempo al frente de este informativo le ha dado la oportunidad de realizarse de manera profesional bajo los cánones periodísticos, por lo que reitera su compromiso con la imparcialidad.

“Agradezco infinitamente, además, la libertad de opinar y la tranquilidad de trabajar con un equipo de personas responsables, serias y comprometidas con la verdad ♥️. Yo Soy La Red Independiente”.