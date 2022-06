Lina Tejeiro respondió furiosa a quienes la critican por hablar de Andy Rivera

Lina Tejeiro en un divertido Reels que no te puedes perder Instagram @linatejeiro

Lina Tejeiro es una de las actrices y celebridades colombianas más queridas por los seguidores en redes sociales, debido a su personalidad divertida y creativa. De hecho, ha sido nombrada por muchos, la reina del TikTok debido a su habilidad para realizarlos. Además de eso, en su canal de YouTube comparte contenido un poco más privado sobre su vida, en donde apareció llorando cuando habló de Andy Rivera.

La vida sentimental de Lina Tejeiro siempre ha sido el interés de muchos, por eso mismo, cada movimiento es casi que vigilado por los fanáticos que tiene detrás. Iniciando el 2022, el rumor de que Lina y Andy estaban juntos empezó a correrse. Sin embargo, ellos no decían nada.

En medio de dicha entrevista, no solo ella confirmó que todos los rumores que decían en internet eran ciertos, eran los tenis de Andy Rivera en su casa, viajaron a Miami y los mensajes en redes sociales, si eran indirectas.

En medio de dicha entrevista, Lina decidió sincerarse con sus seguidores y lo que sentía por Andy, afirmando que era una persona a la que le agradecía profundamente por haber sido su maestro en muchas cosas, sobre todo, por haberle enseñado a ser humilde.

Sin embargo, muchos tomaron su comentario de mala manera, afirmando que ella no lo había superado y que luego de tanto tiempo, no tenía porque estar hablando de él.

Obviamente Lina no tomó dichos comentarios de la mejor manera, puesto que sus palabras no las decía desde el dolor, sino desde el cariño que le sentía a esta persona que marcó su vida, pero que ya hacía parte de su pasado, como ella misma afirmó, así que contestó:

“Esa gente que no ha visto mi entrevista pero asume que hablar de un ex con madurez es seguir entusado ¿qué les pasa? ¿Todo bien en casa? Normalicemos hablar de un ex con madurez y vaya a terapia para que puedan hablar de los suyos sin dolor”