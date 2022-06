Luisa Fernanda W reveló en qué trabajaba antes de tener éxito en las redes

Luisa Fernanda W ha conquistado al publico colombiano con su contenido enfocado en el estilo. Y es que a través de sus redes sociales logra deslumbrar con consejos de moda y tutoriales de maquillaje que tienen millones de visitas. Pero no toda su vida estuvo enfocada en esto ya que la influencer reveló que antes de ser una celebridad de Internet tuvo que trabajar en otros oficios.

En diversas ocasiones, la youtuber ha comentado que si bien no proviene de una familia de escasos recursos tampoco tuvo una vida llena de lujos, dejando ver que para poder conseguir sus cosas tuvo que esforzarse y ahorrar para llegar al lugar en el que está actualmente.

A través de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W aprovechó para comentarle a sus seguidores que todo lo que ella ha conseguido lo ha hecho con mucho esfuerzo y disciplina, y que si bien actualmente tiene varias fuentes de ingreso sabe lo que es trabajar arduamente desde temprana edad.

“Todo lo que yo he conseguido en mi vida lo he hecho con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Yo empecé desde cero, yo también fui empleada. Antes de tener mi negocio, antes de tener mi marca, de generar ingresos por las redes sociales yo fui empleada, y a mí me tocó aprender siendo empleada”, dijo la empresaria luego de que varios internautas le preguntaran cómo hacía para comprar sus cosas y darse tantos lujos.

Seguidamente detalló más sobre sus empleos anteriores, dejando ver que muchos de ellos no estaban muy orientados a lo que se desempeña actualmente.

“Yo también fui empleada, y a mí me parece maravilloso el ser empleado porque uno aprende mucho. Ya después uno poco a poco va escalando, pero también está en tu visión, tu misión y en tu disciplina (...) Hace muchos años trabajé en almacenes, fui administradora de una peluquería”, confesó Luisa Fernanda W.