Así reacciona Luisa Fernanda W ante los besos de Pipe Bueno en televisión

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más queridas en redes sociales, ya que luego de todas las criticas que recibieron, ahora mismo tienen una familia en crecimiento que ha generado gran amor en todos los seguidores. La pareja está más firme que nunca y ahora con la llegada del nuevo bebé, los problemas mínimos no las afecta. Sin embargo, en varias oportunidades ha dejado claro que podría que estás novelas y besos en televisión no le gusten mucho.

Muchos creyeron que dicha relación no duraría mucho, porque aparte de las criticas masivas que reciben a diario, afirmaban que los dos eran de mundo muy distintos, lo cual podría ser un obstáculo para la relación. Pero, lo cierto es que la pareja le ha callado la boca a todo el mundo ahora que no solo tienen una familia, sino un imperio de negocios externos.

Entre estos ingresos está precisamente el de Pipe Bueno que a parte de la música, está adentrándose al mundo de la actuación, participando en la televisión en una telenovela de RCN en la que tiene una relación sentimental con nada más y nada menos que con Valerie Domínguez. Pero no es la única mujer que besa, pues para una película de Disney llamada ‘Siempre Fui Yo’ con Karol Sevilla.

En medio de las historias del cantante, compartió un leve pedazo donde se besaba con Karol, afirmando que así iniciaba su mañana, viendo la producción, así que los seguidores no dudaron al preguntarle a Luisa si le daban celos al verlo besando a otra persona, a lo que ella contestó “pues no es que me encante, no es que diga como ‘ay que bonito ja ja ja. No, pero pues tampoco le doy color” dejando claro que a pesar de no gustarle mucho el asunto, trata de pasarlo por alto.