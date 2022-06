“Tenía miedo de entrar a MasterChef”: la confesión de Carlos Baéz a sus seguidores

A pocas semanas de que el programa de cocina MasterChef Celebrity llegue a su fin, son ocho las celebridades que ya se posicionan como las mejores que competirán para ganar la batalla final. Uno de los favoritos es Carlos Baéz, actor colombiano, quien se ha ganado el cariño de los televidentes con su carisma y talento para la repostería.

También le puede interesar: Fanático de MasterChef pide que no se acabe el programa porque su esposa aprendió a cocinar

En historias de Instagram, Baéz les confesó a sus seguidores que antes de entrar al programa tenía miedo por su recibimiento y lo que podrían decir de él.

“Antes de ir a MasterChef tenía mucho miedo porque pensaba: ‘¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pensar la gente de mí? Pero ha sido muy bonito el recibimiento que me han dado todos y el cariño de toda la gente, los mensajes de apoyo que me han manifestado”, expresó.

Asimismo, aprovecho para agradecer los comentarios y muestras de afecto. “Gracias por todos esos mensajes tan lindos que me mandan todos los días. Yo me siento impresionado de todo el cariño que me de la gente. De verdad esto para mí es sorpresivo”, añadió.

Baéz también contó entre risas que la barra ha sido tal que cuando va en la calle o conduciendo, la gente le grita y alienta. “Ahora que salgo a la calle la gente pasa en sus carros, me pitan y me gritan: ‘¡Vamos Carlos!’ De hecho, Juanita dice que se siente como con un ciclista”.

Vea también: “No hay más, se los come”: Carlos Báez ante falla en preparación de MasterChef

A lo que Juanita, su pareja actual, confirmo que parecía “un deportista de alto rendimiento preparándose para un mundial”.

De hecho, el actor de telenovelas como ‘Final de paraíso’ (2009) y ‘La nieta elegida’ (2021), ha manifestado en otras ocasiones dentro de la competencia que no esperaba que su paso por el reality fuera de larga duración.

Por lo pronto, Baéz deberá enfrentarse a las celebridades restantes: Isabella Santiago, ‘Tatán’ Mejía, ‘Chicho’ Arias, Cristina Campuzano, ‘Estiwar G’, Ramiro Meneses y ‘Corozo’.