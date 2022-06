La Segura le responde a los que critican sus hábitos de compra en Europa

Durante su recorrido por Europa, La Segura ha pasado gran parte de su tiempo visitando algunos lugares turísticos y degustando la gastronomía de los países que ha pisado. Pero también ha aprovechado para llenar sus maletas con todo tipo de ropa y accesorios provenientes de tiendas reconocidas. Y a propósito de esto, la influencer recibió un comentario negativo de un seguidor, criticándola por no aprovechar el momento para explorar la cultura que ofrece el continente.

Pero la joven no se quedó callada y decidió responderle, explicando que hay varias razones por las que tanto ella como su mamá han destinado mucho tiempo y dinero en las tiendas de ropa de países como España, Francia, Holanda e Italia en vez de recorrer los sitios emblemáticos que cada territorio ofrece.

A través de una series de videos en sus historias de Instagram, La Segura comenzó su argumento comentando que cada persona es diferente, y que en su caso y el de su mamá las compras son una de sus cosas favoritas, por lo que aprovechan las nuevas locaciones para adquirir mercancía que en Colombia no pueden conseguir, además de resaltar que se ahorran mucho dinero.

“Aquí en Europa hay algo que se llama ‘taxes free’. Entonces, son los impuestos que le devuelven a uno en el aeropuerto. O sea que a uno le devuelven un porcentaje de eso y se ahorra esa platica, en Colombia no. Y quién no quiere ahorrarse un pesito”, explicó la influencer.

La dificultad para moverse de La Segura

Otro detalle que resaltó la joven a través de sus historias de Instagram es que no puede recorrer varios sitios debido a una condición médica que no le permite estar de pie o caminar durante ratos prolongados.

“Para conocer ciudades como las de Europa hay que caminar muchísimo, horas, horas y horas, y yo no puedo. Yo tengo una condición de salud que no me permite caminar unas distancias tan enormes”, concluyó La Segura.