La Segura le contestó a una seguidora que la criticó por su atuendo en Roma

Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, sigue con su recorrido por Europa, visitando varios países como España, Francia y Holanda. Pero en su paso por Italia, la influencer compartió en sus historias que una seguidora la criticó por el atuendo que escogió para pasear por las calles de Roma. Sin embargo, no se quedó callada y le respondió contundentemente.

A través de un corto video en sus historias de Instagram, la influencer estuvo compartiendo detalles de su travesía por la capital de Italia, mostrando algunas calles emblemáticas y ciertos lugares destacados, tomándose varias fotos en el proceso.

Pero tal parece que una de sus seguidoras no estuvo de acuerdo con el atuendo que La Seguro eligió para su recorrido por Roma. Y es que según cuenta la influencer, fue criticada por llevar un top escotado de color negro con unos pantalones de bota ancha del mismo tono.

“A mi me da risa porque una seguidora escribe: ‘tú crees que dónde estás, no estás vestida para el momento’”, comenta la joven. Seguidamente, el influencer Daiky Gamboa decidió intervenir y comentó que La Segura puede vestirse como sea ya que ella misma fue la que pagó su boleto aéreo.

Instagram: @la_segura

“Yo no entiendo a la gente que opina de la gente cómo se viste o cómo tiene su cuerpo, eso de verdad me saca de quicio. Y les voy a decir una cosa: yo no cumplo con las etiquetas. Si yo fuera para el Vaticano, como yo no fui al Vaticano, claramente no me vestí”, dijo la influencer.

Finalmente, aprovechó para explicar que no solo usó ese atuendo porque era lo que quería vestir sino que también lo hizo motivada por el calor que había en ese momento: “¿Usted cree que con este calor tan hijue***a yo me voy a vestir con más tela? O sea, están mal”.