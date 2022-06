Epa Colombia le responde a personas que habrían sido afectadas por su keratina

Ante las críticas que han surgido hacia la famosa keratina de Epa Colombia, salió en sus redes a explicar cómo se debía utilizar el producto. De igual forma, también anunció que está empezando un nuevo modelo de negocio para que las interesadas puedan vender su keratinas en centros comerciales.

Una de las primeras en lanzar críticas sobre el producto fue Yoli Álvarez, más conocida como ‘La Barbie colombiana’ quien apareció en su cuenta de Instagram para mostrar supuestos testimonios que demostrarían los efectos secundarios de los productos de ‘Epa’.

Por su parte, Epa compartió en sus historias de Instagram que su keratina no debe usarse desde la raíz.

“Amor si dices que por mi keratina se te está cayendo el cabello, no la uses desde la raíz. Es medio centímetro por encima de la raíz por los aminoácidos. Amiga. Hay hazme caso que tengo la mejor keratina”, aseguró Epa en redes.

Otras quejas

Entre los testimonios de algunas mujeres inconformes con la experiencia que tuvieron con dicha keratina, se encuentra el de una joven que, a través de su perfil en TikTok mostró cómo se le estaba cayendo el cabello de forma exagerada, tan solo unos días después de haberse aplicado el producto de ‘Epa Colombia’, en uno de sus salones de belleza.

Pero al parecer esto no es lo más indignante, pues la misma usuaria asegura que no obtuvo una respuesta satisfactoria cuando se comunicó para hacer el reclamo y recibir ayuda; me hice la keratina de la Epa Colombia el 12 de mayo de este año. Les mandé un mensaje a ellos que el cabello se ha ido cayendo. No me han dado respuesta. Yo estoy muy preocupada. Ayúdenme a publicar, por favor, porque es en serio. Es impresionante el cabello que se me ha ido cayendo. Es mucho, mucho cabello”, dice.

La igual que, Álvarez, ‘La Barbie colombiana’ que tiene más de 50 mil seguidores en redes, mostró quejas de mujeres inconformes con la keratina de Epa. Incluso afirmó que algunos distribuidores no estarían muy satisfechos con el producto estrella de Daneidy Barrera.

Según lo dicho por la ‘Barbie’ los empresarios habrían generado pérdidas luego de que ‘Epa’ pusiera en promoción sus productos. En la publicación se pueden ver algunos pantallazos de supuestas usuarias quejándose de los problemas que les ha producido la keratina.

“Al parecer, los distribuidores ya se estarían retirando y no quieren vender más este producto”, concluyó Yoli Álvarez.