Cristina Hurtado habló sobre su futuro en la televisión

Desde que nació su hijo Mateo hace poco más de cinco meses, Cristina Hurtado ha mostrado su faceta más maternal protagonizando varias historias con su nuevo bebé y el resto de su familia. Sin embargo, el hecho de que esté tan dedicada a esta etapa de su vida tiene preocupados a sus seguidores en relación al futuro de Hurtado en la televisión.

Pero a través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la colombiana dejó claro cuál será su futuro en el mundo de la televisión, revelando qué pasará con su carrera como presentadora.

Cuando uno de sus seguidores le preguntó su futuro como presentadora, Cristina Hurtado aprovechó para aclarar el panorama contestando que a pesar de su ausencia frente a las cámaras, muy pronto estará de regreso a una de las cosas que más disfruta hacer.

“Pero por supuesto que sí, obviamente, si es mi esencia, es lo que me hace feliz, es lo que disfruto. Así que bueno, vamos a ver más adelante con qué los sorprendo, qué proyecto tengo por ahí”, dijo la presentadora con mucha alegría y aires de misterio.

Instagram: @crisshurtado

¿También regresará a ‘Guerreros’?

Además de dejar claro que su futuro frente a las cámaras está asegurado como presentadora, también aclaró cuál será su situación en relación al programa Guerreros cuando uno de sus seguidores le preguntó si volvería a conducir el show luego que termine su etapa de maternidad.

“No, mis amores. No voy a volver a Guerreros. Eso me lo han preguntado mucho pero la respuesta es que no voy a volver. Seguramente más adelante habrán otros proyectos y bueno, les estaré contando”, dijo Cristina Hurtado.

Como indicó en la historia, hace un par de meses le preguntaron sobre este mismo tema, brindándole a sus seguidores la misma respuesta: “No voy a volver a Guerreros. Me voy a quedar en casa juiciosa, sigo disfrutando mi maternidad con todo el amor y la felicidad. Por supuesto, sigo apoyando a mi esposo desde acá”.