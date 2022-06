Positivo para Covid: la razón por la que el concierto de los Rolling Stones fue cancelado

Mick Jagger, el vocalista de la banda británica, The Rolling Stones, contrajo el virus del Covid 19, por lo que el concierto, previsto para la noche del 13 de junio en Ámsterdam, Holanda, tuvo que ser cancelado.

La noticia fue anunciada en el Twitter de la banda, mediante un comunicado en el que explican que Jagger experimentó síntomas durante la llegada al estadio y se disculpan con sus fans por tener que posponer el show. Asimismo, aseguran que los tiquetes serán guardados para la nueva fecha.

Entre los comentarios de los fans hubo preocupación por la salud del cantante, y también decepción por la cancelación. “Estábamos listos para el concierto, pero la salud de Mick es más importante. Mejórate y esperamos verte pronto”, escribió uno de ellos. “Gasté mucho dinero en la entrada al concierto, no puedo costearme todo esto de nuevo. Sé que es solo Rock and Roll, pero no me agrada”, dijo otro.

Por otra parte, en la mañana de este martes, el grupo emitió un nuevo comunicado en el que lamentaban la cancelación de otra presentación que tenían programada para el próximo viernes 17 de junio en Bern, Suiza, por el mismo motivo. Sin embargo, el show en Milán sí se llevará a cabo el martes 21 de junio en el estadio San Siro, tal como se había planeado.

Esta no es la primera vez que la banda se ve obligada a cancelar uno de sus shows. En abril de 2019 ocurrió lo mismo luego de que el vocalista anunciará que estaba padeciendo algunos problemas de salud. Jagger fue llevado de urgencias al Hospital Presbiteriano de Nueva York, en donde se sometió a un procedimiento quirúrgico por remplazo de válvula en el corazón. Para fortuna de todos, el artista tuvo una recuperación exitosa y pudo volver a los escenarios luego de tres meses.