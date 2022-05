60 años no se cumplen todos los días: The Rolling Stones estrena un exclusivo trabajo

Es imposible negar que una de las bandas más importantes de la historia del rock y de la música es la liderada por Mick Jagger, The Rolling Stones, quienes con más de 6 décadas de puro Rock & Roll han estrenado un trabajo discográfico cargado de historia al ser un show completamente exclusivo.

The Rolling Stones: Live At The Mocambo presenta un conjunto de grabaciones nunca antes escuchadas. El disco marca la primera aparición oficial de los dos conciertos secretos del grupo en el club de Toronto con capacidad para 300 personas en marzo de 1977. Toda una reliquia.

El álbum presenta el set completo de los Stones del show del 5 de marzo, además de tres temas extra del concierto del 4 de marzo, recién mezclados por Bob Clearmountain. Solo cuatro de las actuaciones llegaron al álbum Love You Live que siguió en septiembre de 1977, que estuvo dominado por pistas capturadas en las giras de la banda de 1975 y 1976, y nunca se había escuchado el conjunto completo.

“El Mo”, como era conocido popularmente el espacio donde fue grabado este material, era una de las plazas más importantes y destacadas para la presentación de la música en Toronto, Canadá, eso sí, con el objetivo de ser el lugar ideal para la muestra de algún show “secreto”.

La historia es un poco más divertida que el dato relacionado a llevar a cabo un show en el que solo pocas personas disfrutaron, sino que llama bastante la atención la manera en la que fueron seleccionadas las personas asistentes al espectáculo.

Por medio de la radio, medio de difusión musical más importante de la época, se organizó un concurso en el que los oyentes tuvieron la posibilidad de ganar invitaciones para el concierto íntimo de la agrupación April Wine, sin embargo, no serían el único show de la noche ya que también se anunció que habría una banda completamente desconocida que haría su debut, ellos llevaban por nombre The Cockroaches, no hay que ser un genio para adivinar quiénes resultaron ser: En efecto, The Rolling Stones.

Tanto fue el impacto del momento, que tuvo lugar durante dos noches, que incluso, hasta este momento se sigue hablando de lo que sucedió en Toronto en 1977.

Fue una lista de canciones para todas las temporadas, desde ‘Mannish Boy’ de Muddy Waters y ‘Crackin’ Up’ de Bo Diddley hasta temas básicos como ‘Let’s Spend The Night Together’, ‘It’s Only Rock ‘N’ Roll’ y ‘Tumbling Dice’, y de vuelta al blues con ‘Worried Life Blues’ de Big Maceo y ‘Little Red Rooster’ de Willie Dixon.

Así mismo, se vio el debut en vivo de ‘Worried About You’, que no se escuchó en estudio hasta Tattoo You de 1981, y más momentos destacados de ‘Honky Tonk Women’ a ‘Hot Stuff’. Cuarenta y cinco años después, este es un viaje de regreso a la intensidad del Crawdaddy Club en los primeros días de los Stones, revisitado por una de las mejores bandas de rock ‘n’ roll del mundo.

“Live at the Mocambo” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, sin embargo, para los melómanos y coleccionistas este trabajo también podrá ser adquirido en formatos físicos como CD, vinilo negro de 4 LP y vinilo de neón de 4 LP.

Son 23 tracks los que componen esta pieza, siendo esta la playlist: