No dejaron entrar a Dani Duke al Vaticano por ‘mostrar demás’

‘La Liendra’ y Dani Duke tienen una relación amorosa bastante curiosa. Las cosas en un inicio no estuvieron del todo bien porque ‘La Liendra’ acababa de terminar una relación con Luisa Castro, otra creadora de contenido con la que afirmaron, solo estaba con él por su plata, pues ella era muy ‘bonita para él’.

Lea también: Kimberly Reyes habló sobre su situación sentimental, ¿está con James?

Cuando su relación con Dani se conoció, varios aseguraron que se trataba de lo mismo, pero para sorpresa de todos, Dani y Mauricio, como es su nombre real, han durado y sobrepasado todos los inconvenientes que se les han cruzado, incluso cuando salió su video intimo, que se volvió viral en toda internet. Ahora mismo están pasando por su mejor momento, paseando por toda Europa con sus amigos, posando al frente de la Torre Eiffel y la ciudad de Amsterdam. Sin embargo, a la hora de llegar a Roma y conocer uno de los lugares del mundo más sagrados para algunos, tuvieron un inconveniente.

En medio de las historias de ‘La Liendra’, el creador de contenido contó con gran alegría que estaban a punto de entrar a este lugar. Minutos después, Mauricio tuvo que entrar solo porque a su novia Dani Duke no se lo permitieron por ir demasiado ligera. Dani Duke mostró e iba con una pantaloneta de jean, un top blanco mas una camisa larga rosada encima, con tenis.

Lea también: Sofía Castro confesó porque Juanda desapareció de redes sociales

En redes sociales no se quedaron callados y algunos criticaron a la creadora de contenido, así como otros la defendieron y la entendieron “Ella estaba bien vestida, simplemente que en el Vaticano no dejan entrar a NADIE que vaya en short, minifalda, o blusas cortas o de tiras etc... y ella está vestida justo a la temperatura que en este momento está haciendo acá en Roma. Así que no juzguen sin saber” “Es que a lo bien que ordinaria, está bien que se vista como quiera, pero ir a lugares respetables y honorables deja mucho de que hablar”.