¿Cómo murió el papá de Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más famosos y a la vez, más polémicos, por las excentricidades que tiene en su vida, pues ha logrado amasar una gran cantidad de dinero por publicidad en redes sociales, además de el curso que lanzó enseñando su método para poder llegar donde está. Sin embargo, hace poco comentó en Instagram, la tristeza que estaba sintiendo por estos días, recordando a su padre en vida.

A pesar de que Yeferson dejó claro que trataría de separar mucho más su vida pública de su vida privada, teniendo en cuenta que ha tenido muchos malos comentarios, decidió abrir su corazón mostrando varios videos. En ellos se ve la buena relación que tenía con su padre. Añadió también que mirando el pasado, se daba cuenta que lo tenía todo.

¿Cómo murió el papá de Yeferson? En medio de una entrevista que el actor Jorge Enrique Abello, Yeferson confesó que nunca supieron que fue lo que le pasó realmente:

“se acostó a dormir y no se levantó. A los dos, tres días, mi hermana pensó que estaba borracho y nada. Lo llevamos, lo intentamos hasta lo imposible y no se pudo. Había forma de saber y era con una autopsia, pero debido a la muerte natural de mi papá, todos su órganos se podían donar, si le hacíamos autopsia no se podía porque tu sabes que los pican toditos. Entonces mi hermana y yo decidimos donar sus órganos”

Además de eso añadió que un año después de donar sus órganos, dos o tres personas le escribieron agradeciéndole y haciéndole saber que esto le había salvado la vida a sus familiares.

Ahora Yeferson recordó la con tristeza a su padre ya que en este mes cumpliría años, dejando saber seguramente si siguiera vivo, sería su mayor fan.