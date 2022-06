Karin, esposa de Santiago Arias, reveló detalles inquietantes sobre su salud

La empresaria Karin Jiménez y el futbolista Santiago Arias se conocieron cuando el jugador hacia parte del Club Deportivo La Equidad y ella era modelo, roles que les permitió coincidir durante un evento. Para entonces, el antioqueño quedó flechado con la modelo huilense y no pudo quitarle los ojos de encima. Tanto así que la pareja lleva nueve años de casados, con tres hijos Thiago, Lucca y ahora Milán.

Lea también: Chris Evans habló de Shakira en plena entrevista y confesó lo que pensaba

La modelo quiso compartir con todos sus seguidores la llegada de su hijo Milán. La esposa de Santiago Arias afirmó que deseaba mostrar la espectacular experiencia que es la llegada de su tercer hijo pero esta resultó siendo todo lo contrario. Revelando lo difícil que es someterse a una cesárea, experiencia que ya había atravesado con sus otros dos hijos.

Karin afirmó que luego de su salida del hospital y al estar en su hogar, comenzó a realizar diferentes labores domésticas, las cuáles horas más tarde le pasaron factura. Jiménez agregó: “Me tuve que sentar, porque estaba viendo estrellas del dolor, a veces no me mido, pero es que aún tenemos cajas de mudanza”. Además, se encuentra medicada, vía oral y debe guardar el máximo reposo posible. A pesar de que los medicamentos son bastante fuertes los dolores resultan siendo intolerables.

También se refirió a las mujeres como unas “duras”, destacando la valentía que tienen durante un parto. La modelo finalizó dando un parte de tranquilidad a todos sus seguidores: “Me cuidaré mucho más, gracias a Dios tengo mucho apoyo acá en casa, mi esposo me cuida mucho, mi abuelita y más personas a mi alrededor. Pero los niños no paran y no dan espera, hay cosas que solas las quiere y puede hacer uno! Gracias a todos por sus lindos mensajes, por la buena vibra y por esos consejos que me envían, los leo todos!!”

Le puede gustar: Por dinero un fanático se habría tatuado la cara en el show de Juanpis González

Y el futbolista Santiago Arias no se quedó atrás y se pronunció sobre la felicidad que tiene por su pequeño: “Nuestro querido Milán está con nosotros😍Bienvenido a nuestras vidas, a esta familia que te ama tanto, y bienvenido a este mundo difícil pero maravilloso para vivir 🫶Te amamos con todo el corazón, toda tu familia, en especial tus perritos, tus hermanitos y tus papitos ♥️ Llegaste a completarnos 🙏🏼 Gracias a Dios, todo ha salido bien 😀”.