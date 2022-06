1000 canciones en 50 días: Compositor de ‘Hasta el sol de hoy’ busca romper un récord mundial

Uno de los temas más recurrentes al hablar con un músico o un compositor tiene que ver con su proceso para componer y hacer que una canción vea la luz. Hay canciones que pueden salir en una sola jornada, otras tardar años en encontrar el sonido que se busca. En definitiva cada proceso es muy distinto.

Sin embargo, hay un compositor que se ha puesto el objetivo de romper un récord mundial. Así las cosas la idea del puertorriqueño Wise es entregar un total de mil canciones compuestas y producidas en un tiempo de 50 días. Para que se haga la idea de quién es el personaje que está buscando este objetivo, fue él quien escribió el éxito de la salsa ‘Hasta el sol de hoy’ que sería llevado a la popularidad en la voz de Edgar Joel.

Dentro de su catálogo de canciones también se encuentran títulos como ‘El Doctorado’ ft. Tony Dize, ‘Zun da da’, ‘Te regalo amores’, ‘Mayor que yo’, ‘Down’, ‘Noche de entierro’, ‘Hoy lo siento’, ‘Pierdo la cabeza’ o ‘Carita Linda’.

Según Wise con este hecho busca darle un “golpe de estado” a la industria de la música con el objetivo de incentivar a todos los que hacen parte de ella para que hagan canciones que puedan perdurar en el tiempo.

“La industria está poniendo a la música en peligro de extinción. Con esto, no quiero generar enfrentamientos de ningún tipo con nadie. Más bien, es un llamado a la reflexión, a que esto sirva para motivar a otros artistas y compositores a que escriban letras que perduren en el tiempo, no que satisfagan una tendencia de cada ocho días y que las letras no generen ningún tipo de recordación en la gente. Necesitamos darles a las nuevas generaciones canciones que puedan dedicar, que puedan interiorizar, que puedan sanar con ellas, con las que puedan bailar, canciones memorables que sirvan de banda sonora para sus vidas”, comentó el artista.

Para alcanzar este objetivo, el puertorriqueño estará un tiempo en una casa en la ciudad de Naples, Florida. No obstante, se estará moviendo por diferentes lugares.

“Estaremos en Naples por 10 días, pero también se nos ocurrió que queremos que los fans puedan seguir este proceso de composición. Así que pensamos irnos en una casa rodante hasta Nueva York, llegar a Colombia. Más tarde, llegaremos a República Dominicana y terminaremos el recorrido en Puerto Rico. Estamos ajustando la producción porque no podemos perder mucho tiempo en migración y temas de logística. Tenemos que escribir 20 canciones diarias”, agregó.