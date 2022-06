Él es el genio colombiano detrás de canciones como ‘Provenza’ o ‘Tusa’, entre muchas otras

En el imaginario colectivo, muchas veces se tiene en cuenta el nombre de los artistas al momento de reconocer el éxito de una canción. No obstante, hay que tener en cuenta que hay más personas que tienen roles determinantes dentro del éxito de una canción.

Así pues, hay un productor colombiano que está en la cabeza de todos los charts ya que ha tenido la posibilidad de trabajar con algunos de los máximos exponentes del género urbano. De hecho, ha logrado posicionarse en el #1 de los productores latinos según Billboard durante 17 semanas seguidas.

Él es Ovy On The Drums, quien estuvo hablando con PUBLIMETRO Colombia sobre su carrera y los logros que ha alcanzado.

P: ¿Por qué considera que ha logrado posicionarse como uno de los mejores productores latinos y liderar los charts?

R: La verdad ha sido el resultado de un arduo trabajo. No ha sido de un día para otro, llevo aproximadamente 9 o 10 años luchando por estar entre los mejores. Hace poco salió la noticia que estoy como #1 en en Billboard en los productores latinos, #1 como compositor y #3 en el mundo y a mí se me salían las lágrimas de la emoción.

P: Para muchos la música queda en el artista. ¿Cuál es el rol del productor dentro de una composición?

R: Aparte de ser el que produce y crea los sonidos y las melodías, puedo aportar en la parte ejecutiva de una canción. Por ejemplo, saber si necesitamos un guitarrista, alguien que grabe unas maracas, algo. Es visionar una canción para llevarla al siguiente nivel. No es solo hacer un track y ya sino pensar, ver para qué artista funciona qué tipo de música. Con los años ha llegado la experiencia y he podido aprender algo. Me ha servido mucho estar pendiente de todo lo que está funcionando a nivel mundial. Por ejemplo, mira, yo estoy pendiente de qué es lo que está punteando a nivel mundial para no hacer eso. Me encanta romper el esquema.

P: ¿Cuál ha sido esa canción a la que, tal vez, no le tenía mucha fe y terminó siendo un éxito rotundo?

R: No, yo siempre le he tenido fe a todo jajaja. Todas mis producciones son mis hijas. A todas las veo grandes así no sean un hit o un #1, a todas las veo grandes.

P: ¿Cuál es la mayor dificultad de trabajar con los artistas más importantes y reconocidos de la industria?

R: Eso es lo lindo de esto. Es ese momento en que uno llega con un nombre en la cabeza. Me explico, yo soy Ovy On The Drums y hay artistas que ya quieren trabajar conmigo por mi experiencia. Entonces nos juntamos, yo le digo qué lo veo haciendo y uno se estrella porque el artista quiere hacer otra cosa. Es saber darle manejo a eso, llegar donde un artista que tiene algo totalmente diferente a mí en sus ideas y crear. A la final yo tengo que dar mi sonido, pero con el toque del artista.

Por ejemplo con Karol G es con la artista con la que yo más me entiendo. Tenemos una conexión impresionante donde ella me da una idea y yo la agarro y creamos cosas increíbles.

P: Hablando de Karol G, háblenos un poco de ‘Provenza’, ese último hit que sacaron junto a ella.

R: Provenza nace de la presión. Teníamos una lista de éxitos uno tras otro: Tusa, 200 Copas, Bichota, El Barco, Ay Dios Mío, Mamiii. Entonces uno decía “¿Ahora qué?” Y nuestra idea era que saliera algo que sonara totalmente diferente. Dijimos que teníamos que romper esquemas.

A ‘Provenza’ yo lo considero un afro house y sé que en Colombia se ha hecho mucho flow tipo guaracha, pero me atrevo a decir que en mi país esto no lo ha hecho nadie. Esto es diferente y no sé, ese es el éxito de todo. Además la hicimos en un mes. La escribimos, la grabamos y dijimos “este es el próximo sencillo” y se fue.

P: Uno de los temas más importantes en el género urbano es el retiro de Daddy Yankee. ¿Cómo ve usted este hecho para el funcionamiento de la industria?

R: Uff. Me da mucha tristeza. Es de esos que uno ve y dice “Yankee, no te retires”. Mira cómo te ves de joven. La verdad es que Yankee nos marcó a todos. Es una leyenda, es el más grande junto a Don Omar. No solo la rompió en reguetón sino en pop, electrónica, mambo, merengue, en todos los géneros. Es una triste noticia, y ¿sabes? Tengo un video de cuando apenas estaba empezando a aprender y mi familia me estaba haciendo bullying. Ah, que el que se cree productor le toque el cumpleaños a la hermanita en el piano, ah, que el productor y así… Entonces entre la charla les dije “hágale. Sígame gozando y cuando me vean con Don Omar o con Daddy Yankee aquí pa’ arriba, no me van a decir nada. Cuando me vean en un carro bien chimba con Yankee no digan nada”. Y me da tristeza porque el hombre se va a retirar y no haber podido hacer una canción con él me da duro. Cuando me enteré me marcó y cuento la historia porque es muy bonito que no me creían y ahora estoy aquí, pero no trabajar con Yankee… wow.

P: ¿Cómo dice Ovy que se iba a dedicar a la música estando detrás de los faders?

R: A mí la música me salvó la vida. Yo trabajé en la plaza de mercado. Estudiaba, jugaba fútbol, pero no tenía un rumbo. Ahí apareció alguien que me envió Dios, me instaló el programa donde hoy hago todas mis producciones. Ahí no sabía qué quería hacer con mi vida, esa persona me dio un motivo. En caso tal de que yo no hubiese podido entrar a este mundo, es muy probable que yo me estuviera dedicando a trabajar en la minorista o algo porque a mí siempre me ha gustado trabajar, pero no tenía un rumbo claro antes de esto.