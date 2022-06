¿Quién es el futuro esposo de Britney Spears?

Varios rumores han empezado a correr alrededor del mundo del entretenimiento a nivel internacional debido a que la princesa del pop, Britney Spears, llegará al altar en compañía del actor Sam Asghari. En definitiva, es una de las noticias más importantes en la vida de la artista desde que pudo “volver a ser libre”.

Según ha comentado el portal especializado en rumores de los famosos a nivel mundial, TMZ, Britney habría organizado una ceremonia bastante íntima donde solo serían invitadas alrededor de 100 personas. No obstante, la intérprete de canciones como “Baby One More Time” le llama ‘esposo’ desde hace ya unos meses atrás.

¿Quién es Sam Asghari?

Desde el pasado mes de marzo se dio a conocer que Spears y Sam se habían comprometido. De hecho, desde el momento en que el actor fue felicitado por Britney con motivos de su cumpleaños, esta última ya lo mencionaba como su esposo.

“Mi esposo Sam Asghari me envió esto”, escribió la artista.

Además de actuar, Asghari también es un entrenador personalizado de nacionalidad iraní. Nació en 1994 y mide cerca de 188 cm. Además de sus características físicas, Sam y Britney salen desde 2016 aproximadamente. Eso sí, él fue uno de los mayores apoyos de la artista en la lucha legal que tuvo contra su padre Jamie Spears.

Es de recordar que hace tan solo unos meses la pareja había anunciado su embarazo. No obstante, recientemente también dieron a conocer que habían perdido a su bebé.

Este sería el tercer matrimonio de Britney ya que el primero fue con su amigo de infancia Jason Alexander. Kevin Federline fue el segundo en la lista, con quien duró tres años. El actor iraní será el tercero. Para Sam este sería su primer acercamiento al altar.