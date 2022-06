Isabella de MasterChef vuelve y arremete contra Chicho por su plato mal presentado

MasterChef es el programa favorito de los colombianos en las noches, ya que aparte de antojarse de los buenos platos que cada noche crean los participantes, se divierten al ver como tanto los famosos, como los chefs, se desenvuelven en un mismo espacio, teniendo en cuenta que no están acostumbrados a convivir en su normalidad.

Esto puede llegar a ser bastante polémico, ya que salen a relucir esas cosas que normalmente no vemos de los famosos en la televisión colombiana, sino que sacan las cosas más ocultas de su personalidad y los defectos que tienen en su personalidad, lo que puede ser un generador de odios en redes sociales.

Sin embargo, la mayoría de participantes solamente se concentra en sacar un buen plato para poder sobrevivir en MasterChef. Hay otros que por el contrario, se han destacado más por su forma de hablar y criticar a sus compañeros, entre ellos, según varios, Isabella, a quien llaman “la nueva Carla de la temporada”

Esta noche, el reto por sacar adelante se basaba en unos ingredientes con los que se tenían que defender los cocineros. A través de una carta, cada participante recibió los suyos para poder realizar un postre. Solo tenían la oportunidad de ser llamados cinco de los famosos.

El primero en ser llamado fue Corozo, de segundas fue Carlos, tercero Estiwar G, luego Chicho y finalmente Tatán. Isabella, viendo que finalmente no la llamaron ‘botó su veneno’ contra Chicho y afirmó que ese plato, según lo que afirmó, no debía pasar “dígame la torta de Chicho, mal cortada, mal porcionada. Tú te imaginas donde yo hubiera llegado con una torta como esa, me la ponen en la cabeza” terminó por decir.

Obviamente en redes sociales no se quedaron callados y afirmaron que ella era la representación de todo lo feo en una persona.