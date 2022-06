Claudia Bahamon confiesa que ama montarse en carritos de supermercado

Dicen que los recuerdos permanecen vivos a pesar del tiempo y en el caso de la presentadora de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ Claudia Bahamon pasa igual. Y es que hace poco reveló detalles de su niñez en el que el amor por los carros de supermercado es el protagonista.

Y es que dijo que desde muy pequeña acompañaba a sus abuelitos antes de ir a la finca a la plaza del mercado con los canastos típicos de plaza tejidos con fibras naturales.

“No se me olvida el plan porque los dos sentidos que más tengo desarrollados o a los que más sensible soy son el olfato y el oído y de esa época tengo muy marcado los olores que desprenden de allí, un aroma que impregna la calle, la gente y que, en ocasiones, me hace recordar algunas de las comidas que hacía mi abuela cuando era niña… el cilantro, por ejemplo. El sonido de la plaza, ¡inconfundible, inolvidable, imborrable!”, escribió.

En ella detalló cada recuerdo y sobre todo los sonidos que forman parte del ambiente que siempre está rodeado por frutas y verduras. “El sonido que se convierte en ruido que se desprende de este lugar parece que fuera diseñado para que las voces se entrelacen entre sí como en un eco de gritos simultáneos en donde no se entiende ni papa (a propósito del lugar ja ja ja) pero denotan un lugar lleno de vida”.

Pese a que para ella la plaza, sigue siendo una mezcla de color y sonidos que representa lo más autóctono y típico de cualquier ciudad. Luego descubrió otra forma de hacer compras que también la llenó de recuerdos. Y sobre todo lo que ocurría al llegar a la caja de pago.

“Amaba montarme en ellos y que mi mamá llenara el carro conmigo adentro hasta taparme era una rumba. Ja ja ja ja. Además, porque cuando uno va en ese carro las manos van arrastrando hacia adentro cualquier antojo sin permiso alguno y solo al llegar a la caja me miraban como ‘yo nunca agarré eso’, pero parecía que ese era el pago por ‘acompañar a mi mamá’”.

Recientemente para revivir esos recuerdos decidió montarse en uno de los carros de supermercado de ‘Master Chef Celebrity Colombia’ y abrió su corazón para compartir la experiencia.