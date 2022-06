Así luce Valerie Domínguez caminando en transparencias por las calles

Y es que esta vez Valerie Domínguez ha dejado de lado los divertidos videos junto a su esposo y su hijo para hablar acerca de los cambios en el cuerpo. Vestida completamente de negro, en un material de cuero con un sombrero, que es el toque perfecto y transparencias en el mismo tono son el aditivo perfecto para el seriado de dos imágenes que hoy todos aman ver.

La actriz se enfocó en algo muy importante que es la piel y en el cómo se siente cada persona con ella, sobre todo cuando las inseguridades por la forma en la que se ven atacan en algunos momentos.

“¡Sentirte cómoda en tu propia piel es un proceso! Nadie está libre de inseguridades, así no lo creas, la clave es tenerte compasión en el proceso, pero la realidad es que todos vamos ganando perspectiva ♥️ Body Goals”, escribió la actriz.

El post se llenó de reacciones de parte de sus seguidores quienes primeramente no dudaron en alabar lo hermosa que luce y también en aplaudir cada una de las palabras puestas al pie de la publicación.

“Sos Divina y no es lo físico… eso lo vemos y apreciamos muchos. Es tu esencia. Bendiciones infinitas por siempre. Jamás imaginarás cuanto me has ayudado 🙏🙏🙏💪💪💪💪 en mi labor mental de este posparto ❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕😊😊😊😊… Dar vida es lo máximo en amor”, destaca entre los mensajes escritos por sus seguidores.

A liberarse de las inseguridades como Valerie Domínguez

La inseguridad corporal es la falta de aceptación de uno mismo, expresada en el lenguaje verbal y no verbal que, además, genera una baja autoestima. Y es un problema que afecta a gran parte de la población, en mayor o menor medida.

Ya que todas las personas tienen alguna parte de su cuerpo que no les agrada y que les limita un poco en su cotidianidad y relación con otros. Sin embargo, cuando ese disgusto es tan grande que genera un cambio radical en el estilo de vida, limitándolo desde varios puntos de vista, comienza el verdadero problema.