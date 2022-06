Andrea Valdiri invitó a la mamá de su ex al cumpleaños de Adhara

La reconocida creadora de contenido digital Andrea Valdiri suele estar en los comentarios de miles de usuarios de las redes sociales con cada uno de los sucesos por los que pasa en su día a día. Hace tan solo unas semanas el tema de conversación favorito del entretenimiento en Colombia fue la boda de la influencer con Felipe Saruma.

También podría interesarle: Aída Victoria Merlano le envió un contundente mensaje a Shakira por su rompimiento

Nuevamente Andrea se ha convertido en tendencia debido a que su pequeña hija Adhara, quien es fruto de la que fue su relación con el artista Lowe León, cumplió su primer año. Ahí se demostró que a pesar de lo difícil que fue la relación de Valdiri con León lo más importante siempre ha sido el bienestar de la niña.

Así las cosas, cabe resaltar que ‘La Valdiri’ ha sido enfática en que una de sus mayores disputas con Lowe es que no se ha hecho responsable de la paternidad de Adhara como debería. Sin embargo, eso aparentemente no ha afectado la relación con su ex suegra debido a que ella hizo presencia en la reunión para celebrar de la mejor manera el primer cumpleaños de la niña.

De hecho, la encargada de compartir la noticia fue la misma Andrea quien compartió la imagen por medio de su cuenta oficial de Instagram donde además escribió como si la foto hubiese sido publicada por la pequeña, diciendo: “mis abuelitas”.

No deje de leer: “Muy rico y todo pero...”: las reacciones tras la noche de pasión de Grecia y Samir en el Desafío

Algo que realmente ha sido comentado por miles de internautas es que Lowe no escribió ningún tipo de mensaje con felicitaciones para la niña. El artista en el momento se encuentra haciendo una gira de promoción por España.

Vea aquí la publicación hecha por Andrea Valdiri en sus historias: