Aída Victoria Merlano le envió un contundente mensaje a Shakira por su rompimiento

La separación de la artista colombiana Shakira del jugador de fútbol del FC Barcelona Gerard Piqué, ha sido uno de los temas más importantes del mundo del entretenimiento a nivel internacional.

Así pues, las redes sociales han estado al máximo tratando de buscar cualquier mínimo detalle que dé más luces sobre la situación sentimental de la intérprete, hasta teorías de con quién podría salir ahora la barranquillera. Rumores desde la supuesta relación que podría nacer con el actor Henry Cavill hasta reconciliaciones inexistentes han sido parte de la conversación.

Una de las personas que se dio a la tarea de enviarle un mensaje a la barranquillera, fue la también colombiana Aída Victoria Merlano, una mujer que se ha caracterizado por ser bastante directa con la manera en la que dice lo que piensa y también al momento de hablar sobre su sexualidad.

Merlano comentó que a ella no le gusta estar opinando sobre la vida de las demás personas. No obstante iba a dejar en claro la forma en la que veía la situación debido a que sus seguidores habían sido bastante insistentes con las preguntas al respecto. Así pues, comentó que debería seguir el ejemplo de Jennifer López y recordar que no hay tusa que dure 100 años.

“A mí me da mucha pena opinar sobre la vida de las demás, así que opinaré pero con mucha pena ¿qué pienso yo? que ella debería seguir el ejemplo de Jennifer López, claro, porque es que no hay tusa que dure 100 años ni huevo que no al cure”, fueron las palabras de la creadora de contenido digital.