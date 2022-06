“Yo de él la hubiese mandado a la quinta porra”: Critican a Cristina Campuzano de MasterChef

Definitivamente hay personas en la competencia de MasterChef que no son buenos trabajando en equipo, así como hay otros que si les funciona y se entienden muy bien. En esta oportunidad tuvieron que trabajar juntos Manuela e Isabella, Corozo con Criss Capuzano y Carlos y Estiwar G. Sin embargo, una de ellas no se entendió del todo bien y fue precisamente Corozo y Criss Campuzano.

Cada noche la competencia se hace complicada por las mismas dinámicas propuestas por el programa, en donde los sacan de su zona de confort y ponen al límite sus capacidades no solo para la cocina, sino con sus compañeros, ya que cada uno tiene su forma diferente de hacer sus cosas. Isabella y Manuela, por ejemplo, a pesar de no llevarse del todo bien fuera de la competencia, trabajan muy bien juntas y se entienden en la cocina, lo que es perfecto para muchos ya que saben diferenciar las cosas personales a las profesionales.

Quienes definitivamente no se entendieron fue Corozo y Criss, ya que ella quería hacer las cosas a su manera, y se estresaba de sobremanera cuando Corozo cogía alguna olla o hacía algo que no le parecía, pues en una oportunidad le pidió, para algunos de forma grosera, que no le cogiera nada de lo que ella tenía encima. En otro momento, la estufa se apagó y Criss Campuzano afirmó que fue Corozo, así que estaba tan desesperada que se cogió la cara, mientras Corozo solo trataba que ella se calmara y pudieran trabajar mejor.

Obviamente los comentarios no se hicieron esperar “Definitivamente Corozo es un caballero, que hombre tan paciente, decente y noble, yo de él ya hubiese mandado a la quinta porra a Cris, a veces es muy fastidiosa” “Que grosera esa Sra. Cristina con Corozo ¡Irrespetuosa! No entendió que son equipo y él tan noble y paciente”