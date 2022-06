Claudia Bahamon muestra la cara divertida de ser parte de MasterChef

La presentadora de MasterChef, Claudia Bahamon, ha hecho parte del reality show en repetidas ocasiones, convirtiéndose en una de las figuras más recordadas actuales de la televisión colombiana.

En medio se participación en el reality la mujer ha sido centro de atención por su actitud fresca y también porque es querida por muchos de los participantes, con los cuales suele interactuar constantemente. En una nueva ocasión, compartió son sus seguidores algunos de los momentos más divertidos de hacer parte del programa.

Bahamon ha provocado muchos comentarios por parte de los televidentes cuando el reality se emite y en medio de la recta final, con solo diez participantes en competencia, se ha mostrado activa en redes sociales.

Varias de las anécdotas que ha compartido en su red social de Instagram de 4,6 millones de seguidores se relacionan con el realitiy y también con su vida privada. Esta vez, la presentadora mostró el lado divertido de hacer parte de un programa como MasterChef, con un hilarante y curioso momento.

Bahamon pasa por una especie de carrera de obstáculos en donde hay un paso colgante con unos palos de madera que cuelgan de cadenas. Con un traje muy al estilo safari, se ve pasando por este obstáculo, delante de otro de los jueces del reality, el chileno Christopher Carpentier.

La presentadora se ríe mientras cruza y su compañero Carpentier le dice cosas referentes a los cables de sonido que se utilizan en el reality para grabar su voces. Bahamon se detiene porque no puede seguir avanzando a causa de la risa que le provoca el momento e incluso en un instante de desequilibrio los palos se cruzan y ella tiene que evitar una caída peor poniendo un pie en el piso a pocos centímetros.

Tras lograr levantarse de la caída, ella misma hace ademanes de rendirse y dice que “renuncia”, después de tratar de calmarse por la risa inaguantable.

La presentadora compartió el video de detrás de escena del reality y dijo que se tiene que divertir en el trabajo. “Si no me divierto trabajando no vale!”, dijo acompañando el video en su cuenta de Instagram.

“Gracias por alegrarnos el día, por hacernos sonreír, y por compartir estos momentos! Un excelente programa, con la mejor presentadora!!!” y “Alguien que no ame esta mujer tan encantadora?”, son algunos de los comentarios que recibió la presentadora y modelo por este momento compartido.