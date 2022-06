La reflexión de Diva Jessurum sobre el conflicto entre Shakira y Piqué

La separación de Shakira y su esposo Gerard Piqué ha sido un tema que ha estado en tendencia debido a lo mediáticas que son ambas figuras públicas. Es por eso que varias personas se han pronunciado respecto a esta noticia incluyendo algunas personalidades como Diva Jessurum, quien aprovechó el momento para hacer una reflexión sobre este tema.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista publicó una imagen en la que aparecían las cantantes colombianas Shakira y Karol G. En ella había un texto reflexivo, alusivo a una experiencia que ambas intérpretes comparten: la infidelidad.

“Shakira y Karol G no le perdonaron infidelidades a hombres millonarios. Y tú sigues perdonando a ese tacaño”, dice el reflexivo escrito compartido por Diva Jessurum. Ella también decidió escribir algo en la descripción de la publicación llamando la atención de ciertas personas dentro de su círculo: “La que entendió, entendió”.

Con esta publicación, la escritora no solo hace referencia a la noticia de la separación de Shakira y Piqué sino que también recuerda el episodio similar que vivió Karol G con el cantante urbano Anuel AA, quien terminó siéndole infiel con la cantante dominicana Yailin, apodada como “La más viral”.

Los comentarios encendieron más polémica sobre el asunto

Varios de los seguidores de Diva Jessurum no perdieron el tiempo y se sumaron para dar su opinión sobre la reflexión compartida, además de pronunciarse sobre la separación de la pareja como tal, mostrando varios mensajes en apoyo a Shakira e incluso a Karol G, dejándolas ver como un par de mujeres empoderadas.

“Ellas dos son millonarias por sí solas, no les necesitaban para nada, esto no está relacionado con dinero sino con dignidad”, “Por eso yo digo que las tusas son diferentes cuando uno tiene platica” y “Eso es respeto, amor propio. Adelante mujeres no más abuso, luchemos por nuestros derechos y deberes” son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Instagram: @divajessurum