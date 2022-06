Sara Uribe contó por qué bajó de peso de manera tan abrupta

Sara Uribe ha sido elogiada por su atractiva figura en más de una ocasión. Sin embargo, la modelo dejó claro que mantenerla no es tan fácil como parece, confesando que hace algunos meses se enfrentó a una pérdida de peso muy abrupta que no pudo controlar debido a un difícil episodio que estuvo atravesando.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la modelo estuvo respondiendo diversas interrogantes tanto de sus proyectos futuros como de su vida privada, incluidos algunos detalles de su físico y cómo logra mantener su atractiva figura.

A propósito de esto, uno de sus seguidores aprovechó para elogiar su cuerpo y también para preguntarle cómo pudo recuperar peso luego de que hace varios meses había mostrado una silueta más esbelta.

Sara Uribe le respondió que ese momento de su vida estaba “muy mal emocionalmente”, razón por la que perdió algunos kilos en el proceso. Pero gracias a la ayuda de diversos expertos y la fe en su religión logró salir adelante y poco a poco fue recuperando su peso hasta llegar al que tiene actualmente.

“Fue un proceso. Yo estaba muy mal emocionalmente y por eso bajé tanto de peso. Fui donde profesionales que me ayudaron pero lo que más me ayudó (y te digo honestamente) fue encomendarme a Dios”, dijo la presentadora. “Lo mío más que físico era emocional y eso sí, empecé a comer más (porque no estaba comiendo nada) y he aquí el resultado”.

Instagram: @sara_uribe

En otras historias, Sara Uribe aprovechó para mostrar su evolución durante ese lapso de tiempo complicado para ella, dejando ver una foto de cómo estaba antes en comparación con otra tomada hace dos semanas.

Y a pesar que reveló imágenes de su transformación, prefirió quedarse callada en lo que respecta su peso actual: “Lamento decirles a los que les interesa que este cuerpito tropical no se pesa”.

Instagram: @sara_uribe