Sara Uribe publicó el teléfono de su papá en Instagram y esto fue lo que pasó

Sara Uribe no solo es conocida por su atractiva figura y su buen sentido del humor, sino también por subir todo tipo de contenido en sus redes sociales. Pero esta vez esa virtud le jugó en contra ya que publicó el número de teléfono de su papá en una de sus historias, lo cual desató una serie de consecuencias en la vida de ambos personajes.

Así lo informó la modelo a través de unas historias de Instagram, admitiendo que accidentalmente publicó el teléfono de su papá y que esto llevó a que recibiera un regaño de parte de él por el descuido que tuvo y las consecuencias que esto le dejó.

“En estos días subí unas historias y sin querer queriendo mostré el número de mi papá”, dijo Sara Uribe con cara de vergüenza en una de sus historias de Instagram. “Y bueno, miren lo que pasó minutos después”.

En las siguientes historias, la presentadora muestra una serie de videos en los que se puede escuchar un audio de su papá regañándola por el descuido que tuvo: “¿Sara, ¿usted fue que publicó ese número mío porque no han hecho sino llamarme? (...) Me han llamado tres muchachas. No aguanto ese teléfono sonando”.

Instagram: @sara_uribe

Sara Uribe no está convencida de que su papá esté molesto

A pesar del tono de voz con el que el señor le habla a su hija, Sara Uribe no se termina de convencer sobre la “molestia” de su padre en relación a recibir llamadas de tres muchachas, dejándole saber en tono sarcástico que seguro estaba contento de recibir atención de las chicas.

“Sí, claro, queridito. Cuando lo llaman las mujeres, ajá, usted feliz”, le dijo cómicamente la modelo a su papá.